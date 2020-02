Ikee Rikako “La Leucemia E’ Stata Il Punto Di Svolta Della Mia Vita”

Ikee Rikako in un’intervista televisiva andata in onda oggi, ha definito la sua recente terapia per la leucemia il punto di svolta della sua vita.

La diciannovenne, MVP dei Giochi Asiatici del 2018 e favorita per la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 prima che le venisse diagnosticata la leucemia lo scorso febbraio, si sta ora allenando per poter competere tra quattro anni alle prossime Olimpiadi di Parigi.

Ikee nell’intervista ha dichiarato che ha attraversato un periodo di disperazione per la nausea ed il dolore causato dai farmaci antitumorali.

“Non sopportavo il rumore, non volevo mangiare, non volevo guardare la TV”.

Ha inoltre detto all’intervistatore Shuzo Matsuoka nell’intervista televisiva Asahi: “Volevo morire”.

“Se non avessi creduto che sarebbe stato temporaneo, non sarei stata in grado di sopportarlo.

Ma poi, sono riuscita ad uscire a mangiare fuori. Quella gioia è stata incredibile”.

Ikee è stata dimessa dall’ospedale a Dicembre.

E’ tornata a studiare ed ora si concentra solo sugli aspetti positivi.

Anche alla perdita di massa muscolare ha reagito con positività. Ha affermato che è felice di poter indossare vestiti che prima non poteva.

Ha anche ammesso che non ce l’avrebbe mai fatta a superare quel calvario senza il sostegno della sua famiglia e dei suoi amici.

Guardando ora a quei momenti, Ikee dice che la malattia l’ha costretta a porsi davanti allo specchio. Ha rivalutato tutto ed è felice di essere viva.

“È un miracolo che io sia viva, un miracolo che io sia qui. Non ho mai pensato una volta: “Se solo non mi fossi ammalata”. Penso invece a tutte le lezioni che mi ha insegnato. Spero che tante altre persone possano trarre coraggio dal mio esempio”.

“Questo è stato il grande punto di svolta della mia vita”.