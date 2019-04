Campionati Australiani: Kyle Chalmers 47.48 Nei 100 Stile-Il Video

2019 AUSTRALIAN NATIONAL CHAMPIONSHIPS

Il campione olimpico del 2016 Kyle Chalmers, nel secondo giorno dei Campionati Australiani ha realizzato nei 100 metri stile libero il tempo incredibile di 47.48.

Dopo tre anni è riuscito a nuotare i 100 stile più veloci della medaglia d’oro vinta alle Olimpiadi di Rio De Janeiro. In Brasile toccò la piastra un decimo dopo, chiudendo in 47.58.

Per Chalmers, il suo tempo rappresenta il più veloce del mondo in questa stagione, ed è l’unico nuotatore ad aver realizzato un sub 48 secondi in vasca lunga. Chalmers inoltre ha nuotato sotto i 48 secondi per due volte quest’anno.

Vi da precisare che i tempi realizzati ai Campionati Australiani non valgono come qualificazione ai Mondiali FINA di Gwangju.

Chalmers deve dunque ancora qualificarsi per i Mondiali, ma il tempo realizzato è un ottimo avvertimento per i suoi rivali da qui a Tokyo.

Kyle Chalmers with a seriously fast swim to take out the 100m Freestyle final – 47.48 😮@SwimmingAus | #CrownTheChamps pic.twitter.com/980N5fhYaV — 7Sport (@7SportAU) April 8, 2019

originariamente riportato da Loretta Race