Benedetta Pilato Torna Ad Allenarsi In Acqua A Taranto

Benedetta Pilato, vice campionessa mondiale dei 50 metri rana femminili a Gwangju 2019, è tornata ad allenarsi in acqua.

Il suo allenatore, Vito D’Onghia, ha rilasciato una breve intervista al quotidiano La Gazzetta Del Mezzogiorno. Dichiara D’Onghia al giornalista Ciro Sanarica:

L’attività di Benedetta è potuta riprendere nei giorni scorsi, per l’esattezza martedì dopo che, a causa dei vari provvedimenti di legge adottati, si era dovuti restare ai box, a causa della chiusura delle strutture sportive.

Per contenere l’epidemia di coronavirus COVID-19 il Governo Italiano ha emanato il DPCM 8 Marzo 2020. Il provvedimento precisa che gli impianti sportivi “possono essere utilizzati a porte chiuse solo per le sessioni di allenamento degli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai Giochi Olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali”.

Continua D’Onghia:

“Benedetta ha la facoltà di allenarsi ma si capisce bene come ciò necessita di importanti sforzi. Sono più chiaro. Una piscina non può essere aperta per un solo utente.”

L’allenatore spiega poi che la piscina dove abitualmente si allena la Pilato è stata riaperta per consentirle di proseguire il programma.

La società con la quale Benedetta Pilato è tesserata, il Circolo Canottieri Aniene, si è impegnata fattivamente ed economicamente trovando la collaborazione della Piscina Meridiana di Taranto e del gestore Romolo Mancinelli. Afferma D’Onghia: “Senza l’Aniene e Romolo Mancinelli staremo fermi e chissà ancora per quanto tempo. Sarebbe stato un gravissimo danno per la crescita di Benedetta”

