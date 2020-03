Australia: Chalmers E Le Campbell In Gara Questo Fine Settimana

NEW SOUTH WALES STATE OPEN CHAMPIONSHIPS

Friday, March 13th – Sunday, March 15th

Sydney Olympic Park Aquatic Center (SOPAC)

Vasca Lunga 50 metri

In Australia, al parco olimpico di Sidney, questo fine settimana si svolgerà il Campionato dello Stato del New South Wales.

Il programma prevede tre giorni intensi di gare, con atleti che appartengono sia alle categorie giovanili, che assolute.

I Campionati Nazionali Australiani sono invece in programma per il mese prossimo, mentre i Trials olimpici si svolgeranno a Giugno. I Trials saranno l’unica possibilità per i nuotatori australiani di qualificarsi individualmente per le prossime olimpiadi di Tokyo.

Anche se i campionati del South Wales non valgono come qualificazione olimpica, i risultati della Pro Swim Series negli USA ci hanno insegnato che, nell’anno olimpico, ogni gara è utile per testare la propria preparazione e, magari, lanciare con un crono interessante un chiaro segnale ai propri avversari.

Oltre agli australiani, scenderanno in acqua questo fine settimana a Sidney anche atleti stranieri. I Campionati sono infatti organizzati con la formula “open” e possono parteciparvi anche atleti non australiani. Tra loro vi sono l’argentino Federico Grabich, il velocista giapponese Shinri Shioura e il nuotatore sudafricano Luan Grobbelaar.

I padroni di casa, dal canto loro, utilizzeranno la vasca lunga del parco olimpico come test utile nel cammino verso Tokyo 2020.

Non mancheranno le stelle del nuoto australiano. Pronti a misurarsi in questa manifestazione le sorelle Campbell, Minna Atherton, Ariarne Titmus, Kaylee McKeown. Tra gli uomini, occhi puntati su Kyle Chalmers.

Atleti iscritti: