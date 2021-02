2021 SEC Women’s Championships Scoring Breakdown

SEC – WOMEN’S SWIMMING & DIVING

Wednesday, February 17 – Saturday, February 20, 2021

W Swimming: Gabrielson Natatorium – Athens, GA (Eastern Zone)

W&M Diving: Mizzou Aqutics Center – Columbia, MO (Central Time Zone)

Champion: Kentucky (1x)

First some notes

The top scoring class at the meet were the Alabama juniors with 378 points. They were followed by the Kentucky juniors with 367.5 and the Kentucky sophomores with 284.

Kentucky return the most indiviual points with 760 returning. Next best are Alabama with 647. Traditional powers Florida and Georgia return 564 and 515 respectively.

Tennessee graduate the most points with 285.

The most points any team scored in a single event was Kentucky’s 116 in the 200 back.

By Swimulator power points, the best swim of the meet was Zoie Hartman of Georgia’s 57.40 100 breast.

There is a lot of data below. A quick table of contents: Final Scores, Individual Scores by Class, Score Progression, Points in Each Event for Each Team, Number of Times Each Team Got Each Place (Individual Events), and Individual Swimmer Performance Breakdown

Final Scores

1. Kentucky: 1124

2. Florida: 1071

3. Georgia: 999

4. Alabama: 973

5. Tennessee: 934

6. Texas A&M: 839

7. Missouri: 616.5

8. Arkansas: 595

9. Auburn: 514

10. LSU: 394.5

11. South Carolina: 276

12. Vandy: 154

Individual Scores by Year

Kentucky Florida Georgia Alabama Tennessee Texas A&M Missouri Arkansas Auburn LSU South Carolina Vandy FR 95.5 232 99 81 73 136 0 16 128 54 8 0 SO 284 192 176 168 148 65 176.5 13 74 134.5 57 0 JR 367.5 140 240 378 162 158 65 271 35 0 16 0 SR 114 251 260 30 285 254 91 79 68 0 7 0 Returning 760 564 515 647 383 359 271.5 300 284 188.5 81 0

Score Progression

What the score was after each event

Kentucky Florida Georgia Alabama Tennessee Texas A&M Missouri Arkansas Auburn LSU South Carolina Vandy 200 Medley Relay Finals 54 48 0 64 52 50 56 46 0 42 44 34 800 Free Relay Finals 118 104 54 116 102 98 98 80 46 86 76 64 500 Free Finals 157 194 144 141 155 107 101 107 70 88 76 64 200 IM Finals 245 239 243 185 200 119 101 107 99 88 76 64 50 Free Finals 245 294 295 265 255 132 160 144 99 92 83 64 1 mtr Diving Finals 272 341 312 281 272 219 182 201 127 129 90 64 200 Free Relay Finals 318 393 362 345 326 253 238 249 159 171 134 94 400 IM Finals 429 443 400 347 357 304 238 287 200 171 134 94 100 Fly Finals 483 460 440 422 419 364 254 287 233 171 139 94 200 Free Finals 541.5 549 514.5 470 447 405.5 259 287 233 188.5 139 94 100 Breast Finals 577.5 600 546.5 522 492 466 277.5 311 248 205.5 150 94 100 Back Finals 665 615 591 591 520 484 330.5 339 261 205.5 156 94 3 mtr Diving Finals 690 670 594 603 542 565 347.5 415 290 236.5 167 94 400 Medley Relay Finals 744 720 658 655 598 611 395.5 459 332 268.5 201 124 1650 Free Finals 765 832 689 683 669 635 408.5 486 367 268.5 201 124 200 Back Finals 881 839 738 752 694 657 449.5 486 373 283.5 213 124 100 Free Finals 907 874 770 849 755 677 503.5 501 373 288.5 230 124 200 Breast Finals 1012 898 831 859 828 686 525.5 518 413 288.5 231 124 200 Fly Finals 1065 962 931 880 845 768 525.5 518 418 297.5 242 124 Platform Diving 1092 1021 943 909 880 791 564.5 551 472 348.5 242 124 400 Free Relay Finals 1124 1071 999 973 934 839 616.5 595 514 394.5 276 154

Points in Each Event

What each team scored in each event

Kentucky Florida Georgia Alabama Tennessee Texas A&M Missouri Arkansas Auburn LSU South Carolina Vandy 200 Medley Relay Finals 54 48 0 64 52 50 56 46 0 42 44 34 800 Free Relay Finals 64 56 54 52 50 48 42 34 46 44 32 30 500 Free Finals 39 90 90 25 53 9 3 27 24 2 0 0 200 IM Finals 88 45 99 44 45 12 0 0 29 0 0 0 50 Free Finals 0 55 52 80 55 13 59 37 0 4 7 0 1 mtr Diving Finals 27 47 17 16 17 87 22 57 28 37 7 0 200 Free Relay Finals 46 52 50 64 54 34 56 48 32 42 44 30 400 IM Finals 111 50 38 2 31 51 0 38 41 0 0 0 100 Fly Finals 54 17 40 75 62 60 16 0 33 0 5 0 200 Free Finals 58.5 89 74.5 48 28 41.5 5 0 0 17.5 0 0 100 Breast Finals 36 51 32 52 45 60.5 18.5 24 15 17 11 0 100 Back Finals 87.5 15 44.5 69 28 18 53 28 13 0 6 0 3 mtr Diving Finals 25 55 3 12 22 81 17 76 29 31 11 0 400 Medley Relay Finals 54 50 64 52 56 46 48 44 42 32 34 30 1650 Free Finals 21 112 31 28 71 24 13 27 35 0 0 0 200 Back Finals 116 7 49 69 25 22 41 0 6 15 12 0 100 Free Finals 26 35 32 97 61 20 54 15 0 5 17 0 200 Breast Finals 105 24 61 10 73 9 22 17 40 0 1 0 200 Fly Finals 53 64 100 21 17 82 0 0 5 9 11 0 Platform Diving 27 59 12 29 35 23 39 33 54 51 0 0 400 Free Relay Finals 32 50 56 64 54 48 52 44 42 46 34 30

Number of Times Each Team Got Each Place (Individual Events)

South Carolina Auburn Texas A&M Alabama Florida Missouri Arkansas LSU Kentucky Georgia Tennessee 1 0 0 1 5 1 1 0 0 2 5 1 2 0 0 4 3 1 1 0 0 3 3 2 3 0 0 1 2 2 0 3 0 4 1 2 4 0 0 1 1 4 0 0 2 3 2 3 5 0 2 0 2 1 3 2 1 2 2 1 6 0 1 2 0 3 0 2 0 4 2 3 7 0 1 1 1 3 1 1 1 3 3 0 8 0 0 2 3 2 1 4 0 1 1 2 9 0 2 5 2 2 1 0 0 3 1 0 10 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 2 11 0 1 0 1 3 3 0 0 3 0 5 12 0 2 2 1 2 0 2 1 3 3 0 13 0 3 4 1 2 1 0 1 1 1 2 14 0 1 2 0 5 0 1 0 0 3 4 15 1 1 1 1 5 0 0 0 2 2 3 16 2 2 1 2 1 1 0 1 1 3 2 17 0 1 1 3 1 3 0 1 2 4 0 18 2 1 3 3 1 2 0 1 3 1 1 19 1 4 0 0 1 2 1 0 1 1 3 20 2 0 3 0 4 0 2 2 2 0 2 21 1 3 0 0 2 0 2 1 1 2 3 22 0 2 2 2 1 5 0 0 0 3 1 23 1 2 0 2 0 1 2 1 3 3 1 24 1 1 0 3 1 3 1 0 3 0 3

Individual Breakdown

Power are Swimulator power points. Those are a way to quantify time quality independent of what event the time is from. Includes only final times and final dive scores.

Kentucky

Year Points Event Place Time Power Event Place Time Power Event Place Time Power Poole, Lauren M SO 82 200 IM Finals 5 1:56.25 752 400 IM Finals 1 4:03.9 790 200 Breast Finals 5 2:07.33 782 Gaines, Riley M JR 82 200 Free Finals 1 1:42.70 835 100 Free Finals 6 48.21 765 200 Fly Finals 4 1:55.1 750 Gati, Izzy G JR 74 200 IM Finals 6 1:56.64 740 100 Fly Finals 3 51.74 771 200 Fly Finals 7 1:56.00 720 Brooks, Caitlin SO 74 100 Fly Finals 9 52.57 714 100 Back Finals 3 51.63 764 200 Back Finals 3 1:51.96 764 Davey, Gillian SO 72 400 IM Finals 2 4:05.96 757 100 Breast Finals 11 1:00.04 724 200 Breast Finals 2 2:05.59 832 Bonnett, Bailey SR 71 200 IM Finals 8 1:58.61 680 400 IM Finals 4 4:07.83 728 200 Breast Finals 7 2:08.04 763 Sorenson, Sophi JR 70 200 IM Finals 11 1:57.00 728 100 Back Finals 4 52.02 740 200 Back Finals 2 1:50.94 794 Knight, Kyndal JR 66 1 mtr Diving Finals 12 268.2 3 mtr Diving Finals 6 333.5 Platform Diving 3 275.65 Herren, Parker JR 46.5 50 Free Finals 75 24.85 243 100 Back Finals 6 52.92 687 200 Back Finals 7 1:54.69 688 Hill, Jaclyn F SR 41 500 Free Finals 19 4:46.07 654 100 Breast Finals 12 1:00.05 723 200 Breast Finals 9 2:08.62 748 Wheeler, Kaitly SO 37 500 Free Finals 12 4:43.78 686 200 Free Finals 9 1:45.19 727 100 Free Finals 23 49.42 664 Williams, Kayle FR 35.5 500 Free Finals 10 4:42.33 706 200 Free Finals 18 1:47.26 647 1650 Free Finals 15 16:23.01 609 Rice, Anna H. FR 30 400 IM Finals 11 4:09.53 702 100 Breast Finals 20 1:01.08 664 200 Breast Finals 17 2:10.21 708 Ogle, Jodi M JR 27 200 IM Finals 24 2:01.86 581 400 IM Finals 17 4:11.35 675 200 Back Finals 10 1:54.46 694 Buerger, Torie FR 25 200 IM Finals 42 2:01.46 594 100 Back Finals 16 53.47 656 200 Back Finals 13 1:55.51 666 McKinley, MaryV 13 1 mtr Diving Finals 15 242.1 3 mtr Diving Finals 24 247.95 Ward, Trinity M SO 11 200 IM Finals 29 1:59.98 639 100 Fly Finals 18 53.27 668 200 Fly Finals 21 2:00.33 580 McNeese, Beth E SO 8 500 Free Finals 24 4:50.29 595 200 Free Finals 39 1:49.41 559 1650 Free Finals 18 16:28.92 584 Drumm, Megan P FR 5 500 Free Finals 27 4:50.72 589 200 Free Finals 26 1:47.88 622 200 Back Finals 20 1:56.42 641 Rodriguez, Kell JR 2 500 Free Finals 28 4:50.78 588 200 Free Finals 28 1:48.25 608 1650 Free Finals 23 16:40.22 533 Huffman, Olivia SR 2 50 Free Finals 55 23.56 503 100 Back Finals 26 54.28 608 200 Back Finals 23 1:57.51 611 Southall, Morga SO 0 1 mtr Diving Finals 29 216.75 3 mtr Diving Finals 25 242.3 Platform Diving 27 149.1

Florida

Year Points Event Place Time Power Event Place Time Power Event Place Time Power McCool, Ashley SR 83 1 mtr Diving Finals 1 334.35 3 mtr Diving Finals 3 355.05 Platform Diving 6 238.45 Pearl, Vanessa JR 74 200 IM Finals 2 1:54.72 802 400 IM Finals 8 4:11.81 668 200 Breast Finals 6 2:07.85 768 Bates, Talia B SO 65 50 Free Finals 11 22.12 764 200 Free Finals 4 1:44.05 774 100 Free Finals 7 48.33 755 Mathieu, Tylor SO 57 500 Free Finals 4 4:39.21 750 200 Free Finals 10 1:46.16 689 1650 Free Finals 13 16:21.29 616 Ault, Taylor A SR 54 500 Free Finals 11 4:42.57 702 200 Free Finals 15 1:47.03 656 1650 Free Finals 4 16:05.09 681 Mack, Katelyn G SO 52 50 Free Finals 3 21.85 818 200 Free Finals 14 1:46.58 673 100 Free Finals 15 49.09 691 Golding, Kathle FR 51 200 IM Finals 10 1:56.93 731 400 IM Finals 7 4:08.97 711 1650 Free Finals 16 16:23.36 608 Bauer, Elise C FR 47 500 Free Finals 6 4:42.05 709 200 Free Finals 29 1:48.4 602 1650 Free Finals 7 16:09.21 665 Ray, Amanda E FR 47 500 Free Finals 15 4:45.79 658 100 Fly Finals 14 53.34 664 200 Fly Finals 8 1:56.15 715 Whitner, Emma SR 44 1 mtr Diving Finals 17 240.75 3 mtr Diving Finals 12 278.9 Platform Diving 9 251.1 Perez, Elizabet JR 34 1 mtr Diving Finals 19 236.8 3 mtr Diving Finals 14 268.75 Platform Diving 12 232.8 Miller, Nikki SR 33 500 Free Finals 20 4:46.52 648 200 Free Finals 11 1:46.19 688 200 Fly Finals 15 1:59.05 622 Shahboz, Lain M FR 27 500 Free Finals 18 4:45.36 664 100 Back Finals 39 55.26 546 1650 Free Finals 9 16:12.01 654 Porter, Cecilia FR 26 200 IM Finals 48 2:02.34 565 100 Breast Finals 4 59.44 759 200 Breast Finals 27 2:13.81 619 Deboer, Adriann SR 25 200 IM Finals 41 2:01.43 595 100 Breast Finals 5 59.81 737 200 Breast Finals 32 2:14.54 600 Beil, Kenady R FR 21 200 IM Finals 40 2:01.31 598 100 Fly Finals 21 53.86 630 200 Fly Finals 10 1:56.87 692 Piccirillo, All SO 18 400 IM Finals 28 4:17.29 584 1650 Free Finals 20 16:36.77 549 200 Fly Finals 14 1:58.96 625 Minnich, Kather JR 17 100 Back Finals 13 53.34 663 200 Back Finals 22 1:57.03 625 Kolessar, Madis FR 13 400 IM Finals 25 4:15.98 605 1650 Free Finals 14 16:22.3 612 200 Back Finals 28 1:57.69 606 Hillis, Gabriel SR 12 50 Free Finals 15 22.38 717 200 Free Finals 25 1:47.85 624 100 Free Finals 25 49.4 666 Zavaros, Rosie JR 10 400 IM Finals 20 4:15.68 609 100 Back Finals 24 55.17 552 200 Back Finals 21 1:56.51 639 Schultz, Annett JR 5 200 Free Finals 20 1:47.52 637 100 Back Finals 32 54.83 574 200 Back Finals 30 1:57.76 604

Georgia

Year Points Event Place Time Power Event Place Time Power Event Place Time Power Hartman, Zoie E SO 96 200 IM Finals 1 1:53.68 839 100 Breast Finals 1 57.4 900 200 Breast Finals 1 2:05.05 848 Harnish, Courtn SR 87.5 500 Free Finals 1 4:35.33 808 200 Free Finals 2 1:43.58 795 200 Fly Finals 2 1:53.18 818 Parker, Maxine FR 77 50 Free Finals 4 21.93 801 200 Free Finals 7 1:44.71 747 100 Free Finals 2 47.75 808 Luther, Dakota JR 66 200 IM Finals 16 1:59.54 653 100 Fly Finals 7 52.3 732 200 Fly Finals 1 1:52.04 863 Dickinson, Call JR 53 200 IM Finals 14 1:57.81 704 400 IM Finals 12 4:10.34 690 200 Fly Finals 5 1:55.84 725 Dellatorre, Dan SR 53 200 IM Finals 4 1:55.74 768 200 Breast Finals 3 2:06.96 793 Fa’Amausili, Ga SR 51.5 50 Free Finals 6 22.09 770 100 Back Finals 6 52.92 687 100 Free Finals 21 49.12 689 Anderson, Olivi SR 47 500 Free Finals 8 4:46.25 652 1650 Free Finals 5 16:05.63 679 Homovich, Maddi JR 45 500 Free Finals 14 4:44.06 682 400 IM Finals 15 4:12.73 655 200 Back Finals 9 1:54.28 699 Barczyk, Jillia SO 38 500 Free Finals 7 4:45.56 661 200 Free Finals 17 1:46.1 691 1650 Free Finals 19 16:30.61 577 Brown, Portia R JR 32 200 IM Finals 13 1:57.65 709 100 Back Finals 17 53.03 681 200 Back Finals 17 1:55.20 674 Sansome, Millie SO 25 500 Free Finals 30 4:51.17 582 100 Back Finals 15 53.41 659 200 Back Finals 14 1:56.13 649 Brown, Tally R JR 23 1 mtr Diving Finals 16 241.4 3 mtr Diving Finals 22 251.3 Platform Diving 17 204.2 Burchill, Sammi SR 21 200 IM Finals 22 1:58.1 695 400 IM Finals 16 4:12.88 652 200 Back Finals 18 1:55.52 666 Smith, Tatum N JR 19 50 Free Finals 23 22.77 649 100 Fly Finals 10 52.87 694 200 Fly Finals 26 2:00.34 579 Bragg, Mady M SO 15 50 Free Finals 57 23.6 494 100 Fly Finals 28 54.49 587 200 Fly Finals 12 1:58.14 652 Reinstein, Sloa FR 15 50 Free Finals 27 22.91 625 200 Free Finals 12 1:46.26 685 100 Free Finals 28 49.54 655 Wenzel, Meghan FR 7 1 mtr Diving Finals 21 231.7 3 mtr Diving Finals 34 177.6 Platform Diving 22 182.0 Crump, Ellie E JR 2 1 mtr Diving Finals 23 228.6 3 mtr Diving Finals 27 229.75 Platform Diving 26 152.95 McCauley, Ashle SO 2 200 IM Finals 35 2:00.68 618 400 IM Finals 27 4:17.01 588 200 Breast Finals 23 2:12.50 652 Howell, Kellian JR 0 1 mtr Diving Finals 36 161.85 Platform Diving 25 166.5 Von Biberstein, SR 0 200 IM Finals 58 2:03.8 515 100 Breast Finals 31 1:02.28 595 200 Breast Finals 39 2:17.21 526

Alabama

Year Points Event Place Time Power Event Place Time Power Event Place Time Power White, Rhyan E JR 96 100 Fly Finals 1 50.94 832 100 Back Finals 1 50.36 850 200 Back Finals 1 1:48.55 871 Dupre, Cora A SO 77 50 Free Finals 2 21.82 824 200 Free Finals 8 1:45.53 714 100 Free Finals 3 47.9 793 Scott, Morgan E JR 74 50 Free Finals 10 22.07 774 200 Free Finals 5 1:44.32 763 100 Free Finals 1 47.5 832 Lucoe, Tanesha SO 56 1 mtr Diving Finals 11 269.9 3 mtr Diving Finals 15 262.8 Platform Diving 2 280.6 Antoniou, Kalia JR 55 50 Free Finals 1 21.69 852 200 Free Finals 24 1:49.93 537 100 Free Finals 8 48.38 750 McMahon, Kensey JR 53 500 Free Finals 5 4:40.06 737 400 IM Finals 29 4:17.31 583 1650 Free Finals 2 15:49.22 745 Liberto, Morgan JR 46 200 IM Finals 26 1:59.61 650 100 Back Finals 9 52.96 685 200 Back Finals 4 1:52.39 751 Felner, Gracie FR 45 200 IM Finals 17 1:56.80 735 100 Fly Finals 8 52.86 695 200 Fly Finals 13 1:58.67 635 Wright, Cat G JR 45 200 IM Finals 12 1:57.62 710 100 Breast Finals 7 1:00.11 719 200 Breast Finals 18 2:10.54 700 Petkova, Diana FR 36 100 Breast Finals 3 59.16 777 100 Free Finals 17 48.53 737 Koczo, Abigail SO 28 200 IM Finals 34 2:00.6 621 100 Back Finals 10 53.06 679 200 Back Finals 16 1:56.29 645 Petkova, Diana 20 200 IM Finals 9 1:56.92 731 Molnar, Flora SR 19 50 Free Finals 22 22.65 670 100 Fly Finals 17 53.23 671 100 Free Finals 18 48.65 727 Reed, Maria D SR 11 50 Free Finals 32 23.04 602 100 Fly Finals 16 54.22 605 100 Free Finals 49 51.2 510 Voelkerding, As JR 8 100 Fly Finals 24 54.1 613 200 Free Finals 31 1:48.85 583 200 Fly Finals 18 1:59.13 620 Fisher, Jocelyn SO 5 500 Free Finals 39 4:56.9 491 100 Breast Finals 23 1:01.42 645 200 Breast Finals 22 2:11.65 673 Carlson, Sydney SO 2 500 Free Finals 38 4:56.04 506 400 IM Finals 23 4:17.1 587 200 Fly Finals 38 2:02.81 489 Bower, Halia S JR 1 1 mtr Diving Finals 30 215.45 3 mtr Diving Finals 29 212.7 Platform Diving 24 173.25 Peel, Meghan S SR 0 50 Free Finals 41 23.18 577 100 Back Finals 30 54.6 588 200 Back Finals 35 1:58.80 573 Wong, Kaila T SR 0 50 Free Finals 65 23.83 446 100 Breast Finals 32 1:02.35 591 Reynera, Caitli SO 0 200 IM Finals 61 2:04.97 471 100 Breast Finals 34 1:02.4 588 200 Breast Finals 31 2:14.42 604 Mechling, Maddi FR 0 200 IM Finals 47 2:02.33 565 100 Back Finals 35 55.02 561 200 Back Finals 33 1:58.75 575 Surrell-Norwood FR 0 50 Free Finals 29 22.99 611 200 Free Finals 40 1:49.57 552 100 Free Finals 31 50.09 610

Tennessee

Year Points Event Place Time Power Event Place Time Power Event Place Time Power Yager, Alexis A SR 76 200 IM Finals 3 1:55.67 770 400 IM Finals 3 4:07.75 729 200 Breast Finals 8 2:08.77 744 McSharry, Mona FR 68 50 Free Finals 13 22.18 753 100 Breast Finals 2 57.82 868 200 Breast Finals 4 2:07.13 788 Pintar, Tjasa SR 62 200 IM Finals 15 1:57.93 700 200 Free Finals 6 1:44.64 749 100 Free Finals 4 47.92 792 Stege, Kristen SO 60 500 Free Finals 2 4:38.38 761 200 Free Finals 42 1:49.65 549 1650 Free Finals 1 15:47.72 751 Cable, Grace M JR 46 1 mtr Diving Finals 10 270.4 3 mtr Diving Finals 11 285.7 Platform Diving 14 224.0 Rothrock, Trude JR 46 200 IM Finals 21 1:57.9 701 100 Fly Finals 4 51.88 761 100 Free Finals 11 48.87 709 Beil, Mallory J JR 40 200 IM Finals 43 2:01.79 583 100 Fly Finals 6 52.28 734 200 Fly Finals 11 1:57.54 671 Harty, Kaitlin SR 40 500 Free Finals 34 4:53.83 542 100 Back Finals 11 53.17 673 200 Back Finals 6 1:53.89 710 Grinter, Bailey SR 38 50 Free Finals 5 22.08 772 100 Back Finals 18 53.41 659 100 Free Finals 19 48.87 709 Nunan, Amanda J SR 33 500 Free Finals 16 4:46.94 643 400 IM Finals 31 4:18.86 557 1650 Free Finals 8 16:10.39 660 Nguyen, Claire SO 32 500 Free Finals 13 4:44.03 682 1650 Free Finals 10 16:13.3 649 200 Fly Finals 24 2:00.99 557 Gebel, Alex E JR 26 50 Free Finals 34 23.05 600 100 Breast Finals 14 1:00.49 698 200 Breast Finals 14 2:10.58 699 Ungaretti, Nata SO 24 50 Free Finals 16 22.42 710 100 Free Finals 14 49.0 698 Sykes, Emily J SR 19 400 IM Finals 22 4:17.02 588 100 Breast Finals 21 1:01.14 661 200 Breast Finals 15 2:10.69 696 Sichterman, Meg SR 17 50 Free Finals 20 22.52 692 100 Fly Finals 15 53.85 630 100 Back Finals 25 54.18 614 Holt, Kara E SO 16 1 mtr Diving Finals 33 196.1 3 mtr Diving Finals 26 235.75 Platform Diving 11 232.95 Renner, Elle E SO 12 1 mtr Diving Finals 26 225.0 3 mtr Diving Finals 19 254.4 Platform Diving 19 192.5 Harper, Olivia FR 5 50 Free Finals 39 23.14 584 100 Back Finals 20 53.56 650 200 Back Finals 27 1:57.67 606 Katzer, Danika JR 4 200 IM Finals 23 1:58.17 693 400 IM Finals 24 4:17.95 573 200 Back Finals 24 1:57.64 607 Samansky, Abby SO 4 50 Free Finals 25 22.87 632 200 Free Finals 21 1:47.63 632 100 Free Finals 29 49.61 649 Popov, Nikol A SR 0 200 IM Finals 53 2:03.25 534 100 Breast Finals 25 1:01.61 634 200 Breast Finals 29 2:14.09 612 Celaya-Hernande SR 0 1 mtr Diving Finals 37 48.0

Texas A&M

Year Points Event Place Time Power Event Place Time Power Event Place Time Power Stepanek, Chloe FR 60.5 50 Free Finals 14 22.35 722 200 Free Finals 2 1:43.58 795 100 Free Finals 9 48.21 765 Campbell, Charl SR 58 1 mtr Diving Finals 4 302.0 3 mtr Diving Finals 1 376.45 Wilson, Aimee JR 56 1 mtr Diving Finals 2 318.85 3 mtr Diving Finals 2 372.9 Pike, Taylor A SR 55 500 Free Finals 36 4:54.59 530 100 Fly Finals 2 51.71 773 200 Fly Finals 3 1:54.19 781 Toney, Camryn C SR 53 500 Free Finals 17 4:44.12 681 400 IM Finals 9 4:08.75 714 1650 Free Finals 6 16:06.2 677 Clairmont, Alys SO 50 1 mtr Diving Finals 14 248.25 3 mtr Diving Finals 13 272.75 Platform Diving 7 230.7 Quah, Jing SR 48 200 IM Finals 18 1:57.22 722 400 IM Finals 10 4:08.8 713 200 Fly Finals 6 1:55.96 721 Eisenmann, Kara SR 40 100 Fly Finals 22 53.89 628 100 Back Finals 12 53.24 669 200 Back Finals 8 1:54.94 681 Hepler, Daniell JR 34 500 Free Finals 25 4:49.66 604 200 Free Finals 13 1:46.44 678 200 Fly Finals 9 1:55.79 727 Ceyanes, Chloe JR 27 1 mtr Diving Finals 9 270.6 3 mtr Diving Finals 18 255.5 Theall, Olivia FR 25 50 Free Finals 46 23.29 556 100 Fly Finals 13 53.31 666 200 Fly Finals 16 1:59.58 605 Powers, Kylie A JR 22 200 IM Finals 66 2:09.44 299 100 Breast Finals 8 1:04.69 438 Smith, Alaya D FR 20 50 Free Finals 71 24.19 370 100 Breast Finals 9 59.76 740 200 Breast Finals 37 2:16.57 545 Theil, Caroline JR 19 200 IM Finals 20 1:57.65 709 400 IM Finals 13 4:12.39 660 200 Fly Finals 31 2:00.85 562 Stephenson, Emm SO 15 50 Free Finals 28 22.96 616 100 Fly Finals 12 53.14 677 200 Fly Finals 32 2:01.00 556 Kennett, Bobbi FR 12 50 Free Finals 31 23.03 604 100 Breast Finals 15 1:00.51 697 100 Free Finals 32 50.18 602 Mangaoang, Desi FR 11 200 IM Finals 51 2:02.84 548 100 Breast Finals 18 1:01.03 667 200 Breast Finals 20 2:11.52 676 Nelson, Emme K FR 4.5 200 IM Finals 45 2:02.07 574 100 Breast Finals 27 1:01.83 622 200 Breast Finals 20 2:11.52 676 Szklaruk-Traipe FR 3 200 Free Finals 35 1:49.06 574 100 Back Finals 22 53.85 633 200 Back Finals 29 1:57.72 605 Wright, Mollie SO 0 500 Free Finals 33 4:53.04 554 1650 Free Finals 25 16:44.58 512 200 Fly Finals 35 2:01.84 526 Ahrens, Abigail FR 0 400 IM Finals 35 4:19.96 538 100 Back Finals 31 54.63 586 200 Back Finals 41 1:59.30 558 Schlicht, Sammy FR 0 50 Free Finals 70 24.15 379 100 Back Finals 45 55.67 518 200 Back Finals 34 1:58.79 574

Missouri

Year Points Event Place Time Power Event Place Time Power Event Place Time Power Thompson, Sarah SR 73 50 Free Finals 9 21.57 879 100 Back Finals 2 51.27 787 100 Free Finals 5 47.94 790 Rees, Meredith SO 66 100 Fly Finals 11 53.04 683 100 Back Finals 5 52.22 728 200 Back Finals 5 1:53.35 725 Trueb, Savana SO 49 1 mtr Diving Finals 28 218.4 3 mtr Diving Finals 10 286.35 Platform Diving 1 293.2 Rousseau, Sarah JR 29 1 mtr Diving Finals 8 276.35 3 mtr Diving Finals 28 228.8 Platform Diving 18 203.5 Keil, Megan K JR 26 50 Free Finals 7 22.26 738 100 Fly Finals 34 55.08 544 100 Free Finals 22 49.4 666 Feddersen, Amy SO 23 50 Free Finals 17 22.35 722 200 Free Finals 30 1:48.44 600 100 Free Finals 13 48.96 702 Brathwaite, Kat SO 22.5 200 IM Finals 33 2:00.46 625 100 Breast Finals 18 1:01.03 667 200 Breast Finals 11 2:10.21 708 Smith, Amanda C SR 16 200 IM Finals 25 1:59.42 656 400 IM Finals 30 4:17.38 582 200 Back Finals 11 1:54.74 687 Smith, Sierra 15 50 Free Finals 24 22.89 629 200 Free Finals 22 1:48.36 603 100 Free Finals 16 49.35 670 Smith, Jane 12 500 Free Finals 22 4:47.59 634 200 Free Finals 33 1:48.89 581 1650 Free Finals 17 16:26.89 593 Jones, Kayla L JR 9 200 IM Finals 44 2:02.03 575 100 Breast Finals 22 1:01.22 656 200 Breast Finals 19 2:11.16 685 Winer, Molly E SO 9 50 Free Finals 62 23.78 457 100 Breast Finals 17 1:00.86 677 200 Breast Finals 46 2:20.96 407 Moderski, Alex SO 7 50 Free Finals 19 22.39 715 200 Free Finals 48 1:51.75 451 100 Free Finals 24 49.48 660 Hill, Hayley B 3 500 Free Finals 32 4:51.88 572 200 Free Finals 36 1:49.13 571 1650 Free Finals 22 16:39.07 539 Porter, Samanth SR 2 50 Free Finals 30 23.0 609 200 Free Finals 23 1:48.77 586 100 Free Finals 30 49.95 621 Bloebaum, Allis JR 1 500 Free Finals 31 4:51.4 579 200 Free Finals 37 1:49.15 570 1650 Free Finals 24 16:42.43 523 Guyett, Audrey JR 0 500 Free Finals 43 4:58.35 466 100 Back Finals 36 55.04 560 200 Back Finals 45 2:00.52 519 Horvath, Lili SO 0 400 IM Finals 36 4:21.58 509 1650 Free Finals 28 16:56.11 454 200 Fly Finals 34 2:01.82 526 Snyder, Emily M SR 0 200 IM Finals 64 2:05.47 452 100 Breast Finals 37 1:02.61 576 200 Breast Finals 25 2:13.45 629 Pozder, Ana S JR 0 500 Free Finals 35 4:53.98 539 200 Free Finals 44 1:50.45 513 200 Fly Finals 27 2:00.47 575 Hogg, Molly M 0 50 Free Finals 58 23.61 492 100 Back Finals 46 55.69 516 200 Back Finals 44 2:00.02 535 Kovac, CJ J JR 0 200 IM Finals 39 2:01.03 607 100 Fly Finals 37 55.33 525 200 Back Finals 38 1:59.06 565

Arkansas

Year Points Event Place Time Power Event Place Time Power Event Place Time Power Palsha, Peyton SR 79 500 Free Finals 3 4:38.97 753 400 IM Finals 5 4:08.42 719 1650 Free Finals 3 15:58.42 708 Amer, Maha JR 69 1 mtr Diving Finals 6 288.65 3 mtr Diving Finals 7 327.0 Platform Diving 8 182.75 Melton, Kobie M JR 59 50 Free Finals 8 22.36 720 100 Back Finals 8 53.01 682 100 Free Finals 12 48.92 705 Schultz, Brooke JR 52 1 mtr Diving Finals 3 313.25 3 mtr Diving Finals 5 348.15 Herrmann, Vanes JR 41 200 IM Finals 35 2:00.68 618 100 Breast Finals 6 59.95 729 200 Breast Finals 10 2:09.9 716 Mosena, Esti JR 29 1 mtr Diving Finals 20 235.4 3 mtr Diving Finals 8 290.15 Platform Diving 23 177.55 Barclay, Emily JR 15 50 Free Finals 12 22.15 759 100 Fly Finals 33 55.02 548 100 Free Finals 27 49.53 656 Vavrinova, Adel SO 13 200 IM Finals 31 2:00.17 634 400 IM Finals 14 4:12.49 658 200 Fly Finals 28 2:00.50 574 Walker, Grace E FR 10 1 mtr Diving Finals 24 228.4 3 mtr Diving Finals 21 251.75 Platform Diving 20 185.75 Sansores, Andre JR 6 50 Free Finals 54 23.53 509 100 Back Finals 19 53.46 656 100 Free Finals 44 50.88 540 Richards, Mayci FR 6 1 mtr Diving Finals 25 227.45 3 mtr Diving Finals 23 248.7 Platform Diving 21 182.3 Lawrence, Macy FR 0 50 Free Finals 45 23.28 558 200 Free Finals 49 1:52.24 428 100 Free Finals 51 51.63 469 Cech, Hannah N FR 0 500 Free Finals 44 4:58.44 464 400 IM Finals 38 4:22.25 496 1650 Free Finals 27 16:48.28 494 Moore, Molly A JR 0 50 Free Finals 32 23.04 602 100 Back Finals 42 55.37 538 100 Free Finals 37 50.63 563 Cothern, Bella FR 0 50 Free Finals 36 23.13 586 100 Breast Finals 30 1:02.27 596 100 Free Finals 43 50.84 544 Ervin, Anna E FR 0 50 Free Finals 52 23.46 523 100 Fly Finals 36 55.3 527 200 Fly Finals 40 2:05.37 386 Garfield, Emma JR 0 200 IM Finals 57 2:03.76 516 400 IM Finals 40 4:25.07 441 200 Breast Finals 30 2:14.16 610 Linartas, Lizzy FR 0 500 Free Finals 47 5:06.51 320 100 Fly Finals 32 54.96 553 200 Fly Finals 33 2:01.11 552 Pike, Brittney JR 0 50 Free Finals 49 23.37 540 200 Free Finals 38 1:49.35 562 100 Free Finals 41 50.78 550 Matalone, Josie SO 0 1 mtr Diving Finals 34 196.0 3 mtr Diving Finals 35 163.25 Platform Diving 29 123.65 Pfeifer, Abby R FR 0 500 Free Finals 40 4:56.99 490 100 Back Finals 43 55.42 535 200 Back Finals 40 1:59.23 560 Jones, Bradi E FR 0 50 Free Finals 74 24.66 277 100 Breast Finals 38 1:02.72 569 200 Breast Finals 45 2:20.75 414

Auburn

Year Points Event Place Time Power Event Place Time Power Event Place Time Power Ownbey, Hannah 47 200 IM Finals 7 1:56.77 735 400 IM Finals 6 4:08.81 713 Goldstein, Maia FR 46 1 mtr Diving Finals 5 289.1 3 mtr Diving Finals 17 259.4 Platform Diving 15 220.5 Sullivan, Ashly SO 37 1 mtr Diving Finals 22 231.55 3 mtr Diving Finals 9 288.8 Platform Diving 13 224.95 Hetzer, Emily JR 35 500 Free Finals 9 4:41.31 720 400 IM Finals 26 4:16.92 590 1650 Free Finals 12 16:21.21 617 Cummings, Carly SR 34 200 IM Finals 19 1:57.25 721 100 Breast Finals 13 1:00.36 705 200 Breast Finals 13 2:10.37 704 Harris, Jewels SR 25 100 Fly Finals 5 52.23 737 100 Back Finals 44 55.45 533 200 Fly Finals 29 2:00.63 569 Preble, Averee SO 20 500 Free Finals 21 4:46.97 642 400 IM Finals 32 4:19.31 550 1650 Free Finals 11 16:14.14 645 Merritt, Kensle FR 19 50 Free Finals 47 23.35 544 100 Back Finals 14 53.4 660 200 Back Finals 19 1:55.65 662 Wensuc, Gretche SO 17 Platform Diving 10 235.05 Ownbey, Hannah FR 15 200 Breast Finals 12 2:10.24 707 Curtis, Brynn M FR 12 200 IM Finals 38 2:00.92 611 100 Breast Finals 24 1:01.6 635 200 Breast Finals 16 2:11.08 687 Minter, Kendall FR 11 1 mtr Diving Finals 32 206.0 3 mtr Diving Finals 32 204.85 Platform Diving 16 206.85 Hurt, Colby K FR 10 500 Free Finals 29 4:50.97 585 400 IM Finals 19 4:12.86 653 1650 Free Finals 21 16:37.9 544 Sweeney, Devan SR 9 400 IM Finals 18 4:12.46 659 200 Back Finals 25 1:57.42 614 200 Fly Finals 23 2:00.72 566 Gibbons, Abigai FR 6 50 Free Finals 41 23.18 577 100 Fly Finals 19 53.59 647 200 Fly Finals 25 2:00.12 587 Pardus, Elysse FR 5 50 Free Finals 41 23.18 577 100 Fly Finals 23 54.0 620 200 Fly Finals 22 2:00.66 568 Lee, Meghan R FR 4 200 IM Finals 28 1:59.96 640 400 IM Finals 21 4:16.83 591 200 Back Finals 39 1:59.09 564 Marvin, Payton FR 0 500 Free Finals 41 4:57.77 476 200 Free Finals 31 1:48.85 583 100 Free Finals 40 50.77 550 Thamm, Claudia SO 0 200 IM Finals 27 1:59.82 644 200 Free Finals 27 1:47.99 618 100 Free Finals 26 49.43 664 Steckiel, Emma FR 0 50 Free Finals 26 22.89 629 200 Free Finals 47 1:51.74 452 100 Free Finals 34 50.47 577 Gholston, Marga FR 0 200 IM Finals 37 2:00.82 614 400 IM Finals 34 4:19.82 541 100 Free Finals 33 50.24 597 Tarazi, Val R JR 0 200 IM Finals 32 2:00.23 632 100 Breast Finals 29 1:02.23 598 200 Breast Finals 28 2:14.08 612 Newby, Hanna K SO 0 50 Free Finals 78 28.69 3 100 Breast Finals 28 1:02.04 610 200 Breast Finals 26 2:13.61 624

LSU

Year Points Event Place Time Power Event Place Time Power Event Place Time Power Tuxen, Anne SO 74 1 mtr Diving Finals 7 283.9 3 mtr Diving Finals 4 351.55 Platform Diving 5 258.55 Lavenant, Monts FR 45 1 mtr Diving Finals 13 262.2 3 mtr Diving Finals 20 252.3 Platform Diving 4 273.8 Stanfield, Summ SO 21.5 200 IM Finals 30 2:00.02 638 200 Free Finals 18 1:47.26 647 200 Back Finals 12 1:55.05 678 Milutinovich, K SO 20 50 Free Finals 21 22.53 691 200 Free Finals 16 1:47.05 655 100 Free Finals 20 48.91 706 Boll, Emilie SO 17 50 Free Finals 77 27.98 9 100 Breast Finals 10 59.97 728 200 Breast Finals 38 2:16.58 545 Bellina, Hannah FR 9 200 IM Finals 56 2:03.49 526 100 Fly Finals 27 54.39 594 200 Fly Finals 17 1:57.18 682 Liles, Jolee M SO 2 500 Free Finals 23 4:50.23 596 400 IM Finals 39 4:24.00 462 200 Fly Finals 36 2:02.62 496 Roycraft, Sydne FR 0 50 Free Finals 68 24.08 394 100 Back Finals 47 55.89 502 200 Back Finals 37 1:58.91 570 Helak, Alyssa N SR 0 500 Free Finals 42 4:57.94 473 100 Back Finals 33 54.89 570 200 Back Finals 42 1:59.48 552 Montague, Hayle SO 0 1 mtr Diving Finals 31 209.45 3 mtr Diving Finals 31 208.95 McDaid, Allie JR 0 200 IM Finals 60 2:04.92 473 100 Breast Finals 36 1:02.54 580 200 Breast Finals 35 2:15.69 570 Thompson, Britt JR 0 200 IM Finals 50 2:02.64 555 100 Back Finals 37 55.05 559 200 Back Finals 43 1:59.93 538 Thompson, Sarah FR 0 50 Free Finals 55 23.56 503 200 Free Finals 45 1:50.53 509 100 Free Finals 46 51.02 527 Kucsan, Natalie JR 0 50 Free Finals 48 23.36 542 200 Free Finals 46 1:51.20 478 100 Free Finals 39 50.7 557 Jannasch, Jadyn FR 0 50 Free Finals 79 29.04 1 100 Breast Finals 35 1:02.51 582 200 Breast Finals 36 2:15.9 564 Taylor, Olivia SO 0 50 Free Finals 36 23.13 586 100 Fly Finals 26 54.31 599 100 Free Finals 38 50.64 562 Kalisz, Cassie SR 0 100 Back Finals 40 55.32 542 200 Back Finals 32 1:58.6 579 Pryne, Jess L FR 0 500 Free Finals 37 4:54.85 525 400 IM Finals 33 4:19.77 542 200 Fly Finals 37 2:02.64 495 Daniels, Lexie SR 0 500 Free Finals 26 4:49.79 603 200 Free Finals 50 1:52.27 426 1650 Free Finals 26 16:47.13 500 Hanley, Kit H SR 0 500 Free Finals 45 4:58.47 464 200 Free Finals 41 1:49.59 552 100 Free Finals 50 51.41 490 Clifton, Maddi SO 0 200 IM Finals 49 2:02.45 561 100 Breast Finals 39 1:03.22 537 200 Breast Finals 42 2:18.99 472 Osborne, Reagan FR 0 50 Free Finals 60 23.71 472 200 Free Finals 43 1:49.81 542 100 Free Finals 52 51.68 464

South Carolina

Year Points Event Place Time Power Event Place Time Power Event Place Time Power Smith, Janie L SO 29 50 Free Finals 18 22.38 717 100 Fly Finals 20 53.65 643 100 Free Finals 10 48.73 721 Kraus, Mari L JR 16 50 Free Finals 39 23.14 584 100 Back Finals 21 53.62 647 200 Back Finals 15 1:56.15 649 Steele, Taylor SO 12 200 IM Finals 59 2:04.49 489 100 Breast Finals 16 1:00.54 695 200 Breast Finals 24 2:13.57 625 Roxne, Mathilda SO 11 1 mtr Diving Finals 27 224.4 3 mtr Diving Finals 16 262.45 Goh, Yu Qian C SR 7 1 mtr Diving Finals 18 240.0 3 mtr Diving Finals 30 209.1 Porter, Kaitlyn FR 6 200 IM Finals 54 2:03.31 532 100 Fly Finals 31 54.92 556 200 Fly Finals 19 2:00.07 589 Horomanski, Emi SO 5 200 IM Finals 46 2:02.31 566 100 Fly Finals 29 54.69 572 200 Fly Finals 20 2:00.31 580 Parker, Riley C FR 2 50 Free Finals 64 23.82 449 100 Back Finals 23 53.88 632 200 Back Finals 26 1:57.59 609 Berglund, Mered FR 0 200 IM Finals 67 2:09.45 299 100 Fly Finals 39 55.83 486 100 Free Finals 57 53.02 330 Diorio, Bria FR 0 1 mtr Diving Finals 35 176.95 3 mtr Diving Finals 33 181.95 Platform Diving 28 141.2 Pantano, Bella FR 0 50 Free Finals 73 24.32 344 100 Back Finals 28 54.44 598 200 Back Finals 31 1:57.77 604 Alexander, Emma SO 0 50 Free Finals 50 23.42 531 200 Free Finals 34 1:48.98 578 100 Free Finals 36 50.5 575 McPherson, Oliv FR 0 50 Free Finals 44 23.25 563 100 Breast Finals 43 1:03.61 512 100 Free Finals 48 51.14 516 Ai, Sammie M FR 0 200 IM Finals 55 2:03.34 531 100 Breast Finals 40 1:03.23 537 200 Breast Finals 41 2:17.51 517 Chandler, Aubre FR 0 50 Free Finals 35 23.08 595 100 Fly Finals 47 57.9 315 100 Free Finals 34 50.47 577 Doennebrink, Da SR 0 50 Free Finals 50 23.42 531 100 Fly Finals 40 55.86 483 100 Free Finals 41 50.78 550 Armstrong, Mega FR 0 50 Free Finals 67 23.91 430 100 Back Finals 27 54.3 607 200 Back Finals 36 1:58.83 572 Masterson, Elli JR 0 200 IM Finals 52 2:02.89 547 400 IM Finals 37 4:21.96 502 200 Breast Finals 33 2:15.38 578 Otten, Emma R SR 0 100 Fly Finals 30 54.73 570 100 Back Finals 29 54.45 597 200 Fly Finals 30 2:00.79 564 Black, Erynn A FR 0 50 Free Finals 72 24.25 358 100 Back Finals 48 55.97 497 200 Back Finals 46 2:01.47 486 Walker, Emma C JR 0 50 Free Finals 36 23.13 586 100 Back Finals 34 54.95 566 100 Free Finals 45 50.9 539 Spence, Carolin SR 0 200 IM Finals 62 2:05.06 468 100 Fly Finals 35 55.22 533 200 Fly Finals 39 2:03.17 475

