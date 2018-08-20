2018 Asian Games Day 2 Results: Srihari And Advait Ne Kiya India’s Best Time

ASIAN GAMES 2018 – SWIMMING
- Sunday, August 19th – Friday, August 24th (swimming)
- GBK Aquatic Center, Jakarta, Indonesia
- LCM
- Official Meet Site
- Schedule And Results
- Live Stream: Sony LIV
Aaj Asian Games 2018 Me Swimming Ka 2nd Day Hai Jisme Individual Event Men’s 50m Backstroke Me Arvind Mani And Srihari Nataraj, Men’s 800m Free Me Advait Page And Men’s 200m IM Me Neel Roy Ne India Ko Represent Kiya.
Shrihari Ne Men’s 50m Back And Advait Ne Men’s 800m Free Me India’s Best Time Kiya.
Advait Ne Men’s 800m Freestyle Timed Final(Early Heats) Me 8:09.13 Ka Time Diya Jo Ki India’s Best Time Bhi Hai. Advait Ne 8.09.13 Ka Time Krte Hue Heat Me 3rd Place Hasil Kari.
Srihari Nataraj Apni Heat Me Winning Time Karte Hue India’s Best Time Bhi Diya. Srihari Ne 26.19 Ka Time Diya Jo Ki Srihari Ke Pichle Best Time(26.47) Se 00.28sec Faster Hai. Arvind Mani Bhi Same Heat Me The And Unhone 26.89 Ka Time Kiya.
Men’s 200m IM Me Neel Roy Ne India Ko Represent Kiya And Neel Ne Apni Heat Me 5th Place Par Aate Hue 2:08.07 Ka Time Kiya.
Men’s 4*200m Freestyle Relay Me Team India Ne Finals Me 7th Position Par Aate Hue 7:37.07 Ka Time Kiya.
Asian Games 2018: Finals Results
MEN’S 800 FREE TIMED FINALS
- Asian Record: 7:32.12, Zhang Lin (CHN), 2009
Medalists:
- GOLD: Sun Yang(CHN) – 7:48.36
- SILVER: Shogo Takeda(JPN) – 7:53.01
- BRONZE: Nguyen Huy Hoang(VIE) – 7:54.32
See Finals Results
WOMEN’S 50 FLY FINALS
- Asian Record: 25.11, Rikako Ikee(JPN), 2018
Medalists:
- GOLD: Rikako Ikee(JPN) – 25.55
- SILVER: Wang Yichun(CHN) – 26.03
- BRONZE: Lin Xintong (CHN) – 26.39
See Finals Results
MEN’S 50 BACK FINALS
- Asian Record: 24.24, Junya Koga (JPN), 2009
- Asian Games Record: 24.28, Junya Koga (JPN), 2014
Medalists:
- GOLD: Xu Jiayu(CHN) – 24.75
- SILVER: Ryosuke Irie (JPN) – 24.88
- BRONZE: Kang Jiseok (KOR) – 25.17
See Finals Results
WOMEN’S 100 FREE FINALS
- Asian Record: 53.03, Rikako Ikee(JPN), 2018
Medalists:
- GOLD: Rikako Ikee(JPN) – 53.27
- SILVER: Zhu Menghui(CHN) – 53.56
- BRONZE: Yang Junxuan(CHN) – 54.17
See Finals Results
MEN’S 200 IM FINALS
- Asian Record: 1:55.07, Kosuke Hagino(JPN), 2016
- Asian Games Record: 1:55.34, Kosuke Hagino(JPN), 2014
Medalists:
- GOLD: Wang Shun(CHN) – 1:56.52
- SILVER: Kosuke Hagino(JPN) – 1:56.75
- BRONZE: Qin Haiyang(CHN) – 1:57.09
See Finals Results
WOMEN’S 200 BREAST FINALS
- Asian Record: 2:19.65, Rie Kaneto (JPN), 2016
- Asian Games Record: 2:21.82, Kanako Watanabe(JPN), 2014
Medalists:
- GOLD: Kanako Watanbe (JPN) – 2:23.05
- SILVER: Yu Jingyao(CHN) – 2:23.31
- BRONZE: Reona Aoki(JPN) – 2:23.33
See Finals Results
MEN’S 4×200 FREE RELAY FINALS
- Asian Record: 7:02.26, Japan, 2009
- Asian Games Record: 7:06.74, Japan, 2014
Medalists:
- GOLD: Japan – 7:05.17
- SILVER: China – 7:05.45
- BRONZE: Singapore – 7:14.15
See Finals Results
Indian Swimmers Ki Day 1 Performance
Indian Swimmers At Asian Games 2018:
- Virdhawal Khade,
- Sandeep Sejwal,
- Sajan Prakash,
- Srihari Nataraj,
- Advait Page,
- Aaron Agnel D’Souza,
- Anshul Kothari,
- Arvind Mani,
- Saurabh Sangvekar,
- Avinash Mani,
- Neel Roy
Events
|Athlete
|Event
|Sajan Prakash
|100 m Butterfly(22nd Aug)
|200 m Butterfly(19th Aug)
|Aaron Agnel D’Souza
|100 m Freestyle(23rd Aug)
|Virdhawal Khade
|50 m Freestyle(21th Aug)
|100 m Freestyle(23rd Aug)
|50 m Butterfly(23rd Aug)
|Sandeep Sejwal
|50 m Breaststroke(24th Aug)
|100 m Breaststroke(22nd Aug)
|Advait Page
|200 m Backstroke(23rd Aug)
|1500 m Freestyle(24th Aug)
|Anshul Kothari
|50 m Freestyle(21th Aug)
|50 m Butterfly(23rd Aug)
|Arvind Mani
|50 m Backstroke(20th Aug)
|100 m Backstroke(19th Aug)
|Neel Roy
|200 m Individual Medley(20th Aug)
|Srihari Nataraj
|50 m Backstroke(20th Aug)
|100 m Backstroke(19th Aug)
|200 m Backstroke(23rd Aug)
|Saurabh Sangvekar
|200 m Freestyle(19th Aug)
|Avinash Mani
|100 m Butterfly(22nd Aug)
|Virdhawal Khade
Sajan Prakash
Srihari Nataraj
Aaron D’Souza
Anshul Kothari
|4×100 m Freestyle Relay(22nd Aug)
|Sajan Prakash
Avinash Mani
Saurabh Sangvekar
|4×200 m Freestyle Relay(20th Aug)
|Virdhawal Khade
Sandeep Sejwal
Sajan Prakash
Srihari Nataraj
Neel Roy
Arvind Mani
|4×100 m Medley Relay(24th Aug)
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