2018 Asian Games Day 2 Results: Srihari And Advait Ne Kiya India’s Best Time

ASIAN GAMES 2018 – SWIMMING

Aaj Asian Games 2018 Me Swimming Ka 2nd Day Hai Jisme Individual Event Men’s 50m Backstroke Me Arvind Mani And Srihari Nataraj, Men’s 800m Free Me Advait Page And Men’s 200m IM Me Neel Roy Ne India Ko Represent Kiya.

Shrihari Ne Men’s 50m Back And Advait Ne Men’s 800m Free Me India’s Best Time Kiya.

Advait Ne Men’s 800m Freestyle Timed Final(Early Heats) Me 8:09.13 Ka Time Diya Jo Ki India’s Best Time Bhi Hai. Advait Ne 8.09.13 Ka Time Krte Hue Heat Me 3rd Place Hasil Kari.

Srihari Nataraj Apni Heat Me Winning Time Karte Hue India’s Best Time Bhi Diya. Srihari Ne 26.19 Ka Time Diya Jo Ki Srihari Ke Pichle Best Time(26.47) Se 00.28sec Faster Hai. Arvind Mani Bhi Same Heat Me The And Unhone 26.89 Ka Time Kiya.

Men’s 200m IM Me Neel Roy Ne India Ko Represent Kiya And Neel Ne Apni Heat Me 5th Place Par Aate Hue 2:08.07 Ka Time Kiya.

Men’s 4*200m Freestyle Relay Me Team India Ne Finals Me 7th Position Par Aate Hue 7:37.07 Ka Time Kiya.

Asian Games 2018: Finals Results

MEN’S 800 FREE TIMED FINALS

Asian Record: 7:32.12, Zhang Lin (CHN), 2009



Medalists:

WOMEN’S 50 FLY FINALS

Asian Record: 25.11, Rikako Ikee (JPN), 2018

(JPN), 2018

Medalists:

MEN’S 50 BACK FINALS

Asian Record: 24.24, Junya Koga (JPN), 2009

Asian Games Record: 24.28, Junya Koga (JPN), 2014

Medalists:

GOLD: Xu Jiayu (CHN) – 24.75

(CHN) – 24.75 SILVER: Ryosuke Irie (JPN) – 24.88

BRONZE: Kang Jiseok (KOR) – 25.17

WOMEN’S 100 FREE FINALS

Asian Record: 53.03, Rikako Ikee (JPN), 2018

(JPN), 2018

Medalists:

MEN’S 200 IM FINALS

Asian Record: 1:55.07, Kosuke Hagino (JPN), 2016

(JPN), 2016 Asian Games Record: 1:55.34, Kosuke Hagino(JPN), 2014

Medalists:

WOMEN’S 200 BREAST FINALS

Asian Record: 2:19.65, Rie Kaneto (JPN), 2016

Asian Games Record: 2:21.82, Kanako Watanabe(JPN), 2014

Medalists:

MEN’S 4×200 FREE RELAY FINALS

Asian Record: 7:02.26, Japan, 2009

Asian Games Record: 7:06.74, Japan, 2014

Medalists:

GOLD: Japan – 7:05.17

SILVER: China – 7:05.45

BRONZE: Singapore – 7:14.15

Indian Swimmers Ki Day 1 Performance

Indian Swimmers At Asian Games 2018:

Virdhawal Khade, Sandeep Sejwal, Sajan Prakash, Srihari Nataraj, Advait Page, Aaron Agnel D’Souza, Anshul Kothari, Arvind Mani, Saurabh Sangvekar, Avinash Mani, Neel Roy

Events

Athlete Event Sajan Prakash 100 m Butterfly(22nd Aug) 200 m Butterfly(19th Aug) Aaron Agnel D’Souza 100 m Freestyle(23rd Aug) Virdhawal Khade 50 m Freestyle(21th Aug) 100 m Freestyle(23rd Aug) 50 m Butterfly(23rd Aug) Sandeep Sejwal 50 m Breaststroke(24th Aug) 100 m Breaststroke(22nd Aug) Advait Page 200 m Backstroke(23rd Aug) 1500 m Freestyle(24th Aug) Anshul Kothari 50 m Freestyle(21th Aug) 50 m Butterfly(23rd Aug) Arvind Mani 50 m Backstroke(20th Aug) 100 m Backstroke(19th Aug) Neel Roy 200 m Individual Medley(20th Aug) Srihari Nataraj 50 m Backstroke(20th Aug) 100 m Backstroke(19th Aug) 200 m Backstroke(23rd Aug) Saurabh Sangvekar 200 m Freestyle(19th Aug) Avinash Mani 100 m Butterfly(22nd Aug) Virdhawal Khade Sajan Prakash Srihari Nataraj Aaron D’Souza Anshul Kothari 4×100 m Freestyle Relay(22nd Aug) Sajan Prakash Avinash Mani Saurabh Sangvekar 4×200 m Freestyle Relay(20th Aug) Virdhawal Khade Sandeep Sejwal Sajan Prakash Srihari Nataraj Neel Roy Arvind Mani 4×100 m Medley Relay(24th Aug)

Results And Baki Update Ke Liye Aap SwimSwam Hindi Ko Visit Karte Rahe And Facebook Par Bhi SwimSwam Hindi Ko Like Kar Le.

