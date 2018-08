Asian Games 2018: Indian Swimmers Ki Performance

ASIAN GAMES 2018 – SWIMMING

Sunday, August 19th – Friday, August 24th (swimming)

GBK Aquatic Center, Jakarta, Indonesia

LCM

Aaj Asian Games 2018 Me Swimming Ka First Day Tha Jisme India Ke Saurabh Sangvekar(200m Free), Sajan Prakash(200m Fly),Arvind Mani And Shrihari Nataraj(100m Backstroke) Pool Me Compete Karte Dikhayi Diye. Jisme Shrihari Nataraj And Sajan Prakash Ne Bahut Hi Badhiye Performance Dete Hue Finals Me Jagah Bnayi. Srihari Ne 100m Backstroke Ki Heat Me India’s Best Time(55.86) Karte Hue Finals Me Jagah Bna Li Thi Lekin Finals Me Shrihari Apne Heat Ke Time Ko Break Nahi Kar Sake And 56.19 Ke Sath Final Me 7th Position Hasil Kari. Same Event Me Arvind Mani Ne 58.09 Ka Time Diya Lekin Wo Final Me Apni Jagah Nahi Bana Sake.

Men’s 100m Backstroke Ke Finals Ki Baat Kare To China Ke XU Jiayu Ne Game Record Ke Sath 52.34 Ka Time Diya, Japan Ke IRIE Ryosuke 52.53 Ke Sath 2nd And Korea Ke LEE Juho 54.52 Ke Sath 3rd Position Par Rahe.

Men’s 200m Butterfly Me Sajan Prakash Ne Heat 1:58.12 Ka Time Diya And Final Me Is Time Ko Improve Karte Hue 1:57.75 Ka Time Diya Jo Ki India’s Best Time Hai. Same Event Ke Medalist Ki Baat Kare To Japan Ke SETO Daiya(1:54.53) And HOROMURA Nao(1:55.58) Ke Sath 1st And 2nd Position Par Rhe, Jabki China Ke LI Zhuhao 1:55.76 Time Ke Sath 3rd Place Par Apni Jagh Bnane Me Kamiyab Rhe.

Men’s 200m Freestyle Me Saurabh Sangvekar Ne 1:54.87 Ka Time Kiya Lekin Wo Finals Me Apni Jagah Nahi Bana Sake.

Niche Swimmers And Unke Events Ki List Di Gayi Hai.

Indian Swimmers At Asian Games 2018:

Virdhawal Khade, Sandeep Sejwal, Sajan Prakash, Srihari Nataraj, Advait Page, Aaron Agnel D’Souza, Anshul Kothari, Arvind Mani, Saurabh Sangvekar, Avinash Mani, Neel Roy

Events

Athlete Event Sajan Prakash 100 m Butterfly(22nd Aug) 200 m Butterfly(19th Aug) Aaron Agnel D’Souza 100 m Freestyle(23rd Aug) Virdhawal Khade 50 m Freestyle(21th Aug) 100 m Freestyle(23rd Aug) 50 m Butterfly(23rd Aug) Sandeep Sejwal 50 m Breaststroke(24th Aug) 100 m Breaststroke(22nd Aug) Advait Page 200 m Backstroke(23rd Aug) 1500 m Freestyle(24th Aug) Anshul Kothari 50 m Freestyle(21th Aug) 50 m Butterfly(23rd Aug) Arvind Mani 50 m Backstroke(20th Aug) 100 m Backstroke(19th Aug) Neel Roy 200 m Individual Medley(20th Aug) Srihari Nataraj 50 m Backstroke(20th Aug) 100 m Backstroke(19th Aug) 200 m Backstroke(23rd Aug) Saurabh Sangvekar 200 m Freestyle(19th Aug) Avinash Mani 100 m Butterfly(22nd Aug) Virdhawal Khade Sajan Prakash Srihari Nataraj Aaron D’Souza Anshul Kothari 4×100 m Freestyle Relay(22nd Aug) Sajan Prakash Avinash Mani Saurabh Sangvekar 4×200 m Freestyle Relay(20th Aug) Virdhawal Khade Sandeep Sejwal Sajan Prakash Srihari Nataraj Neel Roy Arvind Mani 4×100 m Medley Relay(24th Aug)

