World Cup Tokio: Franziska Hentke mit Bestzeit über 400 m Lagen

2018 FINA WORLD CUP TOKIO

Freitag, 9.11. bis Sonntag, 11.11.

Tatsumi International Swimming Center

25 m Bahn

Startliste

Ergebnisse

Im ersten Wettkampf am Finalabend belegte Franziska Hentke über 400 m Lagen in neuer persönlicher Bestzeit von 4:31,66 Minuten den fünften Platz. Ihre vorherige Bestzeit lag bei 4:32,68, den deutschen Rekord hält seit 2001 Nicole Hetzer in 4:29,46. Es siegte heute Katinka Hosszu in 4:21,91, dies sind 966 FINA Punkte und für Hosszu im Kampf um die Weltcup Krone 2018 sehr wichtig.

Über 1500 m Freistil siegte Mykhailo Romanchuk in neuer Weltjahresbestzeit von 14:27,93 Minuten. Damit verdrängt er Florian Wellbrock in der Weltrangliste auf Platz 2.

Christian Diener belegte den sechsten Platz in der Gesamtwertung über 50 m Rücken in 23,59 Sekunden, es siegte der Chinese Jiayu Xu in 22,87 Sekunden.

Siegreich über 200 m Freistil war Femke Heemskerk in 1:51,91 Minuten. Reva Foos erreichte in 1:56,36 (PB 1:56,25) den sechsten Platz.

Über 200 m Lagen holte der Chinese Wang Shun in 1:51,45 Minuten den Sieg. Minna Atherton aus Australien hieß die Siegerin über 100 m Rücken in 56,04 Sekunden.

Peter Stevens (SLO) schwamm die schnellste Zeit über 50 m Brust in 26,03 Sekunden.

Die 50 m Schmetterling konnte Ranomi Kromowidojo gewinnen – sie siegte in 24,51 Sekunden, der Weltrekord wird seit 2009 von Therese Alshammar in 24,38 Sekunden gehalten.

Die 100 m Brust sind während der ganzen Tour ein Battle zwischen Alia Atkinson und Yuliya Efimova, der Sieg ging heute an Atkinson in 1:03,09 Minuten.

Zhuhao Li (CHN) hieß der Sieger über 200 m Schmetterling, er schlug nach 1:50,92 Minuten an.

In der 4 x 50 m Mixed Freistilstaffel konnte den 3. Platz in 1:32,62 Minuten belegen. Eine sehr gute Leistung zeigte Jessica Steiger in 24,51 Sekunden (mit fliegendem Start). Christian Diener stand mit einer Startzeit als zweiter Schwimmer von 0,93 Sekunden etwas lange auf dem Startblock.

GER – Germany 1:32.62

WIERLING Damian 21.80

DIENER Christian 21.57

STEIGER Jessica 24.51

MROZINSKI Julia Maria 24.74

