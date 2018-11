Nico Sapio-Pellegrini Prima Nei 200 Stile-Marco Orsi Record Nei 50 Fa

XLV TROFEO NICO SAPIO – GENOVA

Dopo le emozioni regalate ieri, oggi a Genova si attendono i riscontri della vasca soprattutto per Federica Pellegrini, che gareggerà nei 200 stile libero e Gabriele Detti, impegnato nei 400 sl.

200 stile libero femminili

Nelle batterie del mattino dei 200 stile libero femminili, Federica Pellegrini realizza il tempo migliore, 1:57.13.

A poco più di 15 centesimi di secondo Erica Musso con 1:57.39. Erica ieri pomeriggio ha realizzato il suo personal best nei 400 metri stile libero, guadagnando la qualificazione ai Mondiali in vasca corta, con il tempo di 4:00.44..

Per la gara dei 200 stile libero femminili, il tempo minimo di qualificazione è 1:54.10.

Terzo tempo di ingresso nella finale di stasera per l’americana Lia Neal con 1:58.69.

50 metri farfalla maschili

Record della Manifestazione per Marco Orsi con il tempo di 23.00. Marco Orsi dimostra di essere in forma, atteso che questo è il suo personale in questa gara. Il precedente di 23.09 risaliva al 2015.

Il tempo limite per i Mondiali in vasca corta è a 5 decimi (22.50).

Quattro centesimi di secondo in più rispetto ad Orsi per il tedesco Marius Kusch che chiude in 23.04.

50 metri dorso femminili

Non si fa spaventare dalla presenza della detentrice del Record del mondo. Silvia Scalia realizza il Record della Manifestazione nuotando le due vasche veloci a dorso in 26.79. Il tempo nuotato stamattina è anche il suo personale di sempre, limato di 4 centesimi (precedente 26.83).

Silvia Scalia è anche l’unica a scendere sotto i 27 secondi. Accanto a lei occuperà la corsia centrale Kathleen Baker, che stamattina ha realizzato il secondo tempo, 27.47

100 STILE LIBERO MASCHILI

Stasera si prospetta una finale entusiasmante. Primo tempo per lo statunitense Michael Chadwick con 47.73.

Gli italiani però non stanno a guardare. In finale arriveranno determinati a rincorrere un posto in nazionale, Marco Orsi (48.00) e Santo Condorelli (48.60)

50 metri rana maschile

La coppia italiana della rana veloce anche stamattina ha offerto spettacolo.

Nelle batterie la differenza tra Fabio Scozzoli e Nicolo Martinenghi è di 8 centesimi di secondo. Ieri il duello nei 100 metri è stato vinto da Scozzoli. Stasera Martinenghi potrebbe prendersi la sua rivincita.

50 stile libero femminili

La gara veloce dello stile libero femminile vede quattro donne sotto i 25 secondi.

Miglior tempo per Kelsi Dahlia Worrell con 24.47, seguita dalla compagna di squadra Madison Kennedy con 24.68. Le italiane però non stanno a guardare. Ritorna in vasca la coppia dello stile veloce. Erika Ferraioli e Silvia Di Pietro realizzando il terzo (24.71) ed il quarto tempo (24.85).

Risultati completi qui

