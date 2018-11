Genova-Impresa Erica Musso Nei 400sl-Tutte Le Sorprese Del Day1

XLV TROFEO NICO SAPIO – GENOVA

Prima serata di finali a Genova, dove si sta celebrando la memoria del giornalista Rai “Nico Sapio”, nell’omonimo trofeo.

Gli atleti hanno affrontato questo trofeo con grinta e determinazione, dimostrando di essere in forma già a questo punto della stagione.

Le sorprese non sono mancate. Protagonista della prima gara della serata una rinata Erica Musso

400 METRI STILE LIBERO FEMMINILE

Impresa di inizio stagione per Erica Musso.

L’atleta GS Fiamme Oro riesce a mettere la mano avanti alla pluri campionessa europea Simona Quadarella.

La Musso domina letteralmente la gara, nuotando il suo personal best, 4:00.44.

Il precedente era fissato a 4:01.39 e risaliva al 2016.

Il tempo nuotato stasera le vale anche la qualificazione ai Mondiali in vasca corta di Hangzhou.

Simona Quadarella, dopo il Record Italiano dei 1500 metri stile libero siglato domenica scorsa, ferma il crono a 4:02.86, che rappresenta il suo personale. Abbassa il precedente di quasi due secondi (4:04.64)

Chiude il podio Giorgia Romei con 4:09.28

100 metri stile libero femminili

In vasca è sfida Italia/Usa. Kelsi Worrell pochi minuti dopo la finale dei 50 metri farfalla, nuota la finale dei 100 metri stile libero. Federica Pellegrini tocca la piastra al passaggio ai 50 metri per prima, in 26.95. Kelsi Worrell riesce però a recuperare, toccando per prima con il tempo di 52.56. Quattro centesimi di secondo dopo il tocco della Pellegrini.

Chiude il podio Madison Kennedy con 53.69.

100 metri rana maschili

Fabio Scozzoli abbassa ulteriormente il Record della manifestazione stabilito questa mattina che adesso è di 57.17.

Nicolo Martinenghi è riuscito a stare dietro Scozzoli, ma tocca la piastra 16 centesimi dopo, in 57.33.

Una sfida quella con Martinenghi che rinvigorisce anche Scozzoli, che si tuffa in vasca sempre più motivato.

Terzo Luca Pizzini con 59.06

200 metri stile libero maschili

Tempo migliorato di due secondi rispetto alla mattina e Matteo Ciampi chiude in 1:44.20. Unico atleta sotto l’1:45.

Ciampi stabilisce il nuovo Record della Manifestazione, strappandolo all’ex campione del mondo Filippo Magnini.

Secondo Marco De Tullio, il talento pugliese che alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires ha portato a casa due medaglie. De Tullio ha chiudo in 1:45.59. Chiude il podio Matteo Senor con 1:45.81

50 STILE LIBERO MASCHILI

Federico Bocchia 21.43 Michael Chadwick 21.58 Santo Condorelli 21.68

In una finale con nomi come Luca Dotto, Michael Chadwick, Marco Orsi, Andrea Vergani, Santo Condorelli, riesce a spuntarla il trentenne Federico Bocchia.

Con il tempo di 21.43 è proprio Bocchia a trionfare nella gara più veloce dello stile libero. Michael Chadwick è secondo con 21.58. Terzo, al suo primo podio da atleta italiano, Santo Condorelli con 21.68.

400 METRI MISTI FEMMINILI

La vice campionessa europea della distanza Ilaria Cusinato si trova a nuotare le ultime vasche dei 400 metri misti in solitaria. Un dominio che la rende la migliore mistista italiana. Realizza il nuovo Record della Manifestazione con il tempo di 4:29.41. A sei secondi dalla Cusinato, Alessia Polieri con 4:35.66. Chiude il podio Carlotta Toni con 4:35.93.

ALTRI RISULTATI