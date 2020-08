Thomas Ceccon Record Italiano Cadetti 50 Farfalla 23.29

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO TROFEO SETTECOLLI FRECCIAROSSA 2020

L’ultimo giorno del Settecolli inizia con un Record Italiano Cadetti concesso da Thomas Ceccon nei 50 metri farfalla maschili.

In gara nella serie 1 Ceccon ha dato subito spettacolo.

50 METRI FARFALLA UOMINI

ER Andrii Govorov 22.27 02/07/2018

22.27 02/07/2018 RI Piero Codia 23.21 Barcellona 28/07/2013

23.21 Barcellona 28/07/2013 ER AndriI Govorov 22.27 02/07/2018

Un’unica vasca nello stile farfalla per assegnare il titolo di campione d’Italia in questa edizione dei campionati che si svolge insieme al Trofeo Settecolli. Nell’ultima serie ci sono i migliori velocisti italiani nello stile più duro del nuoto. Dalla corsia centrale il detentore del primato italiano Piero Codia, che dovrà combattere a suon di bracciate contro il pericoloso Thomas Ceccon che nuoterà accanto a lui. In lotta per un posto sul podio anche Daniele D’Angelo, Matteo Rivolta, Lorenzo Gargani, Edoardo Valsecchi, Giulio Brugnoni, Giovanni Izzo

ORO Thomas Ceccon 23.29 ARGENTO Piero Codia 23.38 BRONZO Luca Tedesco 23.73

Thomas Ceccon conquista il titolo italiano nei 50 metri farfalla e l’oro con il tempo di 23.29, che non solo è il suo personal best di sempre, ma è anche il nuovo Record Italiano Cadetti. Il record precedente Ceccon lo aveva stabilito il 24/08/2019 a Budapest ed era di 23.37.

Piero Codia tocca la piastra per secondo con un ritardo di soli 9 centesimi, mentre il bronzo va a Luca Tedesco con 23.73.