Spettacolo Negli 800 Stile: Giulia Salin Record IT Cadette-Caramignoli PB

57° TROFEO SETTECOLLI FRECCIAROSSA

Le ultime gare del secondo giorno del Trofeo Settecolli hanno riservato le emozioni più forti. Dopo il Record del Mondo Junior siglato da Benedetta Pilato, gli 800 metri stile libero femminili non hanno deluso le aspettative.

800 METRI STILE LIBERO DONNE

ER Rebecca Adlinton 8:14.10 Pechino, 16/08/2018

8:14.10 Pechino, 16/08/2018 RI Simona Quadarella 8:14.99 Gwangju, 27/07/2019

8:14.99 Gwangju, 27/07/2019 CR Alessia Filippi 8:20.70 Roma, 06/06/2008

La corsia centrale questa sera sarà occupata da Martina Rita Caramignoli che pochi giorni fa ha nuotato il suo personal best di sempre negli 800 stile libero, chiudendo ai Campionati di Categoria in 8:27.61. Non ci sarà la detentrice del Record Italiano, nonchè vice campionessa del mondo in carica Simona Quadarella. Dopo aver gareggiato nei 400 stabilendo il Record Italiano di categoria e nei 1500, conquistando il bronzo, Giulia Salin sarà impegnata anche in questa gara.

ORO Martina Rita Caramignoli 8:24.16 ARGENTO Giulia Salin 8:26.81 Record italiano Cadette BRONZO Anna Egorova 8:31.40

Martina Rita Caramignoli sigla un’altra prestazione da record. Con il tempo di 8:24.16 abbassa di oltre tre secondi il suo personal best di sempre, nuotato soltanto pochi giorni fa ai Campionati Italiani di Categoria su base regionale.

Giulia Salin, dopo aver stabilito il Record Italiano Cadette nei 400 metri stile libero femminili ieri, replica con il Record di Categoria negli 800 con il tempo di 8:26.81.

Il record di categoria precedente era stato stabilito da Simona Quadarella in 8:28.06 durante i Campionati Assoluti di Riccione del 2016.

Bronzo per Anna Egorova con 8:31.40