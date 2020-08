Settembre: I Meeting Internazionali Del Prossimo Mese

La FINA ha recentemente annunciato la cancellazione delle tappe di World Cup Series 2020 previste per questo mese e il prossimo, che, come di consueto avrebbero dovuto dare il via alla nuova stagione internazionale.

Nonostante questo appuntamento sia stato cancellato, e con lui tanti altri a causa della pandemia, in giro per il mondo si prevede un mese di Settembre con diversi appuntamenti di alto livello.

Il mese di Agosto ha visto già diverse nazioni tornare a gareggiare, come fatto a Roma per il Trofeo Sette Colli, valido come campionato italiano che ha restituito una parvenza di normalità agli atleti fermi da diversi mesi.

In attesa che inizi settembre, vediamo i diversi meeting che si svolgeranno nelle prossime settimane, concentrati principalmente nell’emisfero australe