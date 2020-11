Sei Dei 10 Atleti Della Nazionale A Livigno Sono Negativi Al Test

Sei dei dieci atleti della nazionale azzurra in collegiale a Livigno sono risultati negativi al test eseguito. La conferma è arrivata dalla Federazione Italiana Nuoto con un comunicato stampa di oggi 4 Novembre 2020.

Gli atleti negativi sono (come da conferma Federnuoto)

Tuttavia, sono ancora positivi Federico Burdisso, Gabriele Detti, Marco De Tullio, Matteo Lamberti, Alessio Proietti Colonna.

Test positivo anche per il tecnico federale Stefano Morini, il tecnico Simone Palombi e il fisioterapista Stefano Amirante.

Si ricorda in ogni caso che al 21esimo giorno di quarantena senza sintomi coloro che risultassero ancora positivi potrebbero lasciare comunque l’isolamento.

Il giorno 11 Ottobre 2020 iniziava a Livigno un collegiale di allenamento con una selezione della nazionale di nuoto. Dopo circa 9 giorni dall’inizio del collegiale, alcuni atleti sono stati trovati positivi al test COVID-19 e sono stati posti in quarantena. Dopo qualche giorno veniva comunicato che anche i test eseguiti dai tecnici e dallo staff risultavano positivi.

Positivi anche gli atleti Simone Sabbioni e Alice Mizzau, aggregati al gruppo della Nazionale.

Nei giorni scorsi anche Federica Pellegrini annunciò di essere risultata negativa e che sarebbe partita per Budapest, per prendere parte agli ultimi match della ISL.

Oggi pomeriggio Stefania Pirozzi ci ha confermato che il test di controllo è negativo. Non parteciperà alle gare ancora in programma della International Swimming League poichè non ha ancora eseguito le visite mediche e di controllo per ottenere il certificato di idoneità sportiva.