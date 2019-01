Se retira la recordwoman mundial Rikke Møller Pedersen

La danesa Rikke Møller Pedersen, actual poseedora del récord mundial de 200m braza en piscina larga, ha anunciado su retirada en su cuenta de Instagram.

“Con los mismos pasos inciertos pero la misma voluntad, valor y determinación con los que empecé mi carrera como nadadora y centré todo mi esfuerzo en conseguir mis sueños, hoy anuncio que mi carrera como nadadora profesional acaba aquí.”

La bracista de 30 años, medallista de bronce en los Juegos olímpicos de Rio 2016, continuaba: “Ha sido una decisión difícil que me ha costado mucho tiempo tomar. En el proceso, he luchado para ubicar y priorizar las cosas que hicieron inclinar la balanza hacia la decisión de retirarme.”

“En contra del “No, no debería seguir nadado” se posicionaban los pensamientos del tipo “¿me estoy dando por vencida?”, “¿debería simplemente ver lo que me espera a la vuelta de la esquina?”, “¿por qué no me limito a rascar, dejar que duela y darme cuenta de que puedo hacerlo?”; y los sentimientos de incertidumbre sobre lo que me ofrecerá el futuro y de cómo nunca me sentará bien ganar algo de nuevo, así como el miedo de que lo nuevo no sea suficiente. Sin embargo, los pensamientos y sentimientos han hecho efecto y ahora estoy decidida y mirando al pasado con orgullo. Estoy lista para comenzar un nuevo capítulo en mi vida.”

“Durante 24 año, la natación, mi mundo bajo la superficie, ha sido lienzo, mi espacio y mi disfrute. Mi deporte me ha dado los mejores y los peores momentos de mi vida. Me ha enseñado a reflexionar, la habilidad de centrarme en mi misma y la voluntad del éxito. Me ha sumergido en mi misma y en otra gente, en la colaboración, la cohesión y la comunidad. He aprendido a controlar los nervios que me dan la quinta marcha y el disfrute de la victoria, así como las lágrimas de derrota.”

“En 15 años en el panorama internacional he aprendido a ser valiente y lo que significa el coraje. He aprendido quién soy cuando estoy detrás del poyete en frente de miles de espectadores. He aprendido a dar lo mejor de mí cada día para mí misma y para mi equipo. Mi carrera ha sido un camino maravilloso y soy una privilegiada por haber experimentado más de lo que nunca hubiera imaginado. Me cuesta mucho encontrar palabras para el apoyo que he experimentado repetidamente en cooperación y rivalidad. Me encantaría dar las gracias a todos aquellos que me habéis apoyado.”

El momento cumbre de la carrera de Pedersen fue el récord mundial en 200m braza en piscina larga que consiguió en semi-finales en el Campeonato Mundial de Barcelona 2013, con un tiempo de 2:19.11. En la final, cayó derrotada ante la rusa Yulia Efimova, llevándose la plata con 2:20.08. Su récord mundial todavía resiste hoy en día.

Desde entonces, Pedersen ha seguido estando en la élite internacional del estilo braza/pecho. Se llevó el bronce en 200m braza en los Campeonatos del Mundo de Doha (25m) en 2014, fue también bronce en el mundial de Kazán 2015 yfue campeona de Europa en la misma prueba en 2014 y 2016. Finalmente, Pedersen consiguió un bronce olímpico en Rio 2016 con el equipo 4x100m estilos de Dinamarca, junto a Mie Nielsen, Jeanette Ottesen y Pernille Blume.

Más recientemente, Pedersen consiguió una plata en el Campeonato de Europa 2018 en Glasgow, de nuevo en la prueba de 4x100m estilos.