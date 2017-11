Se reposer à tout prix

C’est le moment de l’année où quand vous vous réveillez, les matins sont sombres, les températures sont plus fraiches et vous n’avez qu’une seule envie : rester au chaud dans votre lit.

Vous vous êtes tellement entraîné ces derniers temps que les couleurs du carrelage du fond de la piscine ne quittent plus votre vision. Votre peau ressemble à celle d’un reptile et vos cheveux sont aussi secs que de l’herbe brûlée par le soleil en été.

Chaque athlète, aussi bon qu’il soit, peut être proche du burn-out. Mais il est possible de l’éviter.

Même si la natation prend beaucoup de votre temps, il est essentiel de réserver un moment de votre journée à la détente.

Entre les compétitions et les entraînements, vous avez l’impression de passer votre vie dans l’eau, pleinement immergé dans votre passion. Vous êtes poussé par la persévérance et l’engagement, qui sont des éléments clés pour réussir. Mais même si travailler dur est nécessaire pour atteindre ses objectifs, c’est également une nécessité de se donner du temps pour se reposer, se régénérer.

Ces moments de détente psychologique vous permettent d’être plus apte et productif à l’avenir. Gribouiller, tricoter, faire des puzzles, regarder des films, passer du temps avec des amis, jouer avec son animal domestique… toutes ces activités sont simples et permettent à votre esprit de se déconnecter temporairement des objectifs sportifs.

Le sommeil est trop fréquemment oublié alors que dormir assez vous permettrait d’avoir une journée plus positive et productive. D’après une étude faite en 2012, à l’école de Harvard-Westlake, 75% des étudiants-athlètes disaient ne pas dormir 8 heures par nuit. A la fin des 21 mois de l’enquête, 56% des étudiants avaient signalé des blessures et 38% avaient déclaré des blessures multiples.

Etes-vous dorénavant plus motivé à vous reposer ? Voici quelques conseils d’hygiène de vie pour mettre toutes les chances de votre côté :

Evitez les stimulants comme le café.

Prenez une douche chaude et méditez avant d’aller vous coucher.

N’utilisez pas votre ordinateur portable, votre smartphone et ne regardez pas la télévision avant de dormir.

Utilisez des couvertures et des taies d’oreiller qui ont vos couleurs préférées.

Réglez bien la température pour que vous soyez à l’aise pour avoir un sommeil de qualité.

Buvez du lait chaud et une tisane relaxante avant d’aller vous coucher.

Allumez un appareil qui vous permet de choisir un bruit de fond : les vagues de l’océan, le chant des criquets…

Quel que soient vos buts pour cette saison, être reposé mentalement et physiquement est essentiel pour être capable de réaliser des performances éblouissantes.

Il faut travailler dur, s’amuser sans limite et surtout il faut laisser une place à la détente et au repos.

A propos de Jhama Sutaria

“Chaque jour est un défi qui enrichit votre vie. Ceux qui mendient pour faire les choses différemment n’ont jamais vraiment vécu.”

Jharna Sutaria est une jeune fille éblouissante de 17 ans qui rêve de marquer le monde de son emprunte.

En tant que personne atteinte d’une maladie mentale, Jharna croit que c’est possible de susciter les consciences et d’éduquer les gens à ce sujet. Elle veut mettre fin à la stigmatisation qui entoure les démons invisibles à travers l’écriture.

Jharna a été publiée pour la première fois à l’âge de 9 ans quand l’un de ses textes a été sélectionné pour un livre dont le titre original est A Celebration of Poets. L’année dernière, elle a reçu la Mention Honorable lors du concours d’écriture créative 2016-2017 de la Coppell Gifted Association (CGA). Jharna est conceptrice marketing pour le club de natation Academy of Texas Aquatic Champions (ATAC) et le Light Heart, Focused Mind (LHFM). Elle est en train d’écrire son premier ouvrage de poésie, The Magical Mess of My Mind, et a crée un blogue de poésie appelé Outburst. Jharna a le projet d’être journaliste sportif quand elle sera diplômée.

La jeune femme est sous traitement depuis l’hiver 2015 et reste très forte pendant sa convalescence. Ses buts, les battements de son cœur et son histoire sont ce qui la font tenir chaque jour.

En tant que résidente de Palo Alto, en Californie, Jharna étudie à Paly Senior High School et est une nageuse dans le club des Rinconada Masters. Elle est également une nageuse en eau libre et s’entraîne dans l’océan Pacifique avec le Water World Swim. Elle adore sa sœur âgée de 15 ans, Arnavi et son chien, Mandy, âgé de 9 ans.

Voici le lien vers son blogue Outburst : http://jharnasutaria.wixsite.com/outburst

