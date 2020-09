Reiner Tylinski wird ab 1.11. neuer Bundesstützpunktleiter in Potsdam

Heute hat der DSV auf seiner Website Veränderungen bei den Trainerpositionen am Bundesstützpunkt in Potsdam bekanntgegeben.

In Potsdam wird Reiner Tylinski ab 1.11. als Bundesstützpunktleiter arbeiten. „Ich freue mich auf diese reizvolle Aufgabe, bei der ich all meine Erfahrungen aus über 30 Jahren Trainertätigkeit einbringen kann, um am gemeinsamen Erfolg mitzuwirken“, sagte Tylinski. Der 58-Jährige führte bisher nicht nur Nationalmannschaftsschwimmer*innen wie Sara Harstick oder Annika Bruhn zu internationalen Erfolgen, als Landestrainer in Niedersachsen und Württemberg oder Nationaltrainer Kuwaits entwickelte er auch entsprechende Führungsqualitäten. Zuletzt war der Diplomtrainer und Lehrer als Cheftrainer beim SV Waiblingen tätig, zudem entwickelte er erfolgreich Konzepte für die Trainerfortbildung. „Natürlich schmerzt uns der Abgang eines ausgewiesenen Experten wie Reiner Tylinski. Anderseits freut uns, wenn wir für die Gesamtentwicklung des DSV so einen Beitrag leisten können“, sagte Waiblingens Vereinschef Anto Schiller.