La finale della International Swimming League non ha risparmiato emozioni.

Con una grande vittoria su Energy Standard e London Roar, la staffetta 4×100 metri misti femminile dei Cali Condors ha siglato il Record del Mondo.

Le nuove primatiste mondiali sono Olivia Smoliga, Lilly King, Kelsi Dahlia ed Erika Brown. Con il tempo di 3:44.52, hanno cancellato il primato di 3:45.20 stabilito da un’altra squadra americana nel 2015.

Anche se altre staffette ISL in questa stagione hanno superato il tempo di 3:45.20, questa è la prima con quattro donne della stessa nazionalità, il che la rende ufficiale.

RECORD DEL MONDO – SPLIT COMPARISON

DORSO RANA FARFALLA STILE TOTALE 2020 ISL Final 55.60 – Smoliga 1:02.40 – King 54.79 – Dahlia 51.73 – Brown 3:44.52 2015 Duel in the Pool 56.08 – Bartholomew 1:02.88 – Meili 55.01 – Dahlia 51.23 – Manuel 3:45.20

Questa staffetta è stata molto forte su tutte le frazioni, ma sono state Olivia Smoliga e Lilly King a fare la differenza. La King ha nuotato la sua frazione in 1:02.92.

Kelsi Dahlia era presente sia stasera che nella staffetta WR del 2015. Il 54,79 lanciato di Dahlia di oggi ha superato la sua frazione nuotata nel 2015, che fu di 55.01.

STAFFETTA 4×100 METRI MISTI DONNE

