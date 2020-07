Nuotatori Islandesi Tornati In Acqua Ai Campionati Nazionali Vasca Lunga

CAMPIONATI ISLANDESI

Venerdì 17 Luglio – Domenica 19 Luglio

Reykjavík

50m (LCM)

I nuotatori islandesi sono tornati in acqua, con diversi atleti che hanno partecipato ai campionati nazionali a Reykjavik lo scorso fine settimana.

A dare il via a questo evento di 3 giorni, il 26enne Anton McKee. I 100 metri rana maschili sono stati conquistati con facilità ed un tempo che ha anticipato gli alti di oltre un secondo. Ad Aprile, in una prova a tempo, McKee aveva nuotato 1:03.08 in questa distanza. Ai Campionati nazionali si è migliorato con il crono di 1:02.20.

L’ex nuotatore dell’Alabama detiene il record nazionale islandese in questa distanza. Ai Campionati del Mondo di Gwangju del 2019, Aton McKee nuotò il suo personal best di sempre e stabilì il primato nazionale con il tempo di 1:00.02. Quel tempo ai Mondiali FINA gli valse il 24° posto.

Anche la ventitreenne danese Mie Nielsen, 23 anni, è partita con il piede giusto. La detentrice del record nazionale ha fermato il tempo nei 50 metri dorso femminili in 28,76. Il tempo della Nielsen è stato l’unico sub 29 della gara. Il primato personale della danese nonchè record nazionale risale al 2015. Ai Campionati del mondo FINA di Kazan nuotò la vasca secca a dorso in 27,63.

Un altro rappresentante della squadra nazionale ai Campionati del Mondo del 2019 si è tuffato in acqua lo scorso week end. Viktor Bromer ha conquistato il titolo nei 100 metri farfalla con il tempo di 53,78. Ha letteralmente fatto la gara da solo, toccando la piastra cinque secondi prima del secondo classificato. Bromer ai Mondiali di Gwangju, non gareggiò nei 100 farfalla e si piazzò 26° nelle batterie dei 200.