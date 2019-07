Marc-Antoine Olivier et David Aubry qualifiés pour les JO de Tokyo sur 10km

CHAMPIONNATS DU MONDE 2019 – EAU LIBRE

13-19 juillet, 2019

Yeosu Expo Ocean Park, Corée du Sud

Resultats

Après la course de 10 km Dames en eau libre, épreuve qualificative pour les Jeux olympiques, place aujourd’hui à celle des Messieurs. Après une dernière lutte entre l’Allemand Florian Wellbrock et le Français Marc-Antoine Olivier, c’est finalement Wellbrock qui s’est imposé en 1:47.56, à 2 dixièmes seulement de Marc-Antoine Olivier qui ramène une seconde médaille à la France en remportant l’argent.

L’Allemand décroche ainsi sa première médaille individuelle internationale en eau libre, qui s’ajoute à deux médailles d’or gagnées en piscine sur 800 et 1500 m aux Championnats d’Europe 2018. Wellbrock avait d’ailleurs nagé le 25km pendant cette même édition des Championnats d’Europe, mais n’avait pas terminé la course. Les Allemands font coup double puisque Rob Muffels remporte également le bronze. Les deux nageurs allemands sont donc qualifiés pour les Jeux olympiques de Tokyo.

Même chose pour les Français puisqu’en terminant second, Marc-Antoine Olivier décroche également son ticket pour les JO 2020, tout comme son compatriote David Aubry. Ce dernier a terminé le 10 km à la 10e et dernière place qualificative, et nagera donc sur 10 km en eau libre à Tokyo. David Aubry troquera l’eau libre pour le bassin dans quelques jours, puisqu’il s’alignera sur 800 et 1500 m nage libre.

Avec la qualification de Lara Grangeon chez les Dames, l’équipe de France d’eau libre aura donc trois représentants à Tokyo.

Le Champion olympique en titre, Ferry Weertman, termine 7e, et aura donc l’occasion de défendre son titre au Japon l’année prochaine. Après avoir été sacré sur 5 km il y a quelques jours, le Hongrois Kristof Rasovszky termine au pied du podium, suivi de l’Américain Jordan Wilimovsky 5e, et l’Italien Gregorio Paltrinieri 6e. Tout comme les Allemands et les Français, les Italiens auront deux représentants à Tokyo l’année prochaine, puisqu’en plus de Paltrinieri, l’Italien Mario Sanzullo, 9e, est également qualifié.

A noter que les nageurs qualifiées pour les JO via cette course empêchent leurs coéquipières de se qualifier via la 2e course qualificative qui se déroulera à Fukuoka en 2020. En effet, les pays ne peuvent pas ajouter un 2e représentant via la 2e épreuve qualificative.

RÉSULTATS DU 10 KM EN EAU LIBRE MESSIEURS / NAGEURS QUALIFIÉS POUR LES JO 2020 SUR 10 KM EN EAU LIBRE

Pays qui ont complété leur qualification pour les JO 2020 sur 10 km MESSIEURS en eau libre :