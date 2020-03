Mack Horton Rompe Il Silenzio Su Sun Yang “L’Ho Fatto Per Il Nuoto”

Mack Horton, australiano, il 21 Luglio del 2019 sollevò una protesta sul podio dei 400 metri stile libero maschili, durante i Mondiali FINA di Gwangju.

Horton, medaglia d’argento nei 400 metri stile libero maschili, ha protestato alla presenza della medaglia d’oro Sun Yang, astenendosi dalle celebrazioni sul podio.

Ha poi continuato a prendere le distanze dal cerimoniale anche durante le consuete foto di rito.

Ai microfoni di Elisabetta Caporale, corrispondente Rai, Horton dichiarò di non voler condividere il podio con chi si comporta nel modo in cui fa lui.

Letteralmente in quel frangente dichiarò:

“I just won’t share a podium with someone who behaves in the way he does” – “Non voglio condividere il podio con qualcuno che si comporta nel modo in cui fa lui.

Dopo due giorni dalla sentenza di condanna ad otto anni di sospensione per Sun Yang, Mack Horton rompe il silenzio.

In un’intervista a 7News esprime il suo parere sulla vicenda.

“Penso che, a prescindere dal risultato, sarebbe sempre stata una dichiarazione al mondo. La mia posizione è sempre stata quella per uno sport pulito, mai contro nazioni o individui. Il risultato non cambia la mia battaglia”.

Gli viene chiesto se si sente sollevato, e risponde “Vado avanti”

“Sono solo un ragazzo che insegue ancora il sogno… abbiamo un lavoro da fare stamattina e andremo avanti”.

La notizia viene anche riportata sul profilo Instagram Aussie Swimming News:

SENTENZA CONTRO SUN YANG

Venerdì scorso, il CAS ha condannato Sun Yang ad un periodo di sospensione di otto anni.

