L’Open de France 2019 débute mardi à Chartres

13e édition de l’Open de France de natation

18-19 juin 2019

Complexe aquatique L’Odyssée, Chartres

50 m

Site web

Liste des engagés

Résultats

La 13e édition de l’Open de France débute ce mardi au complexe aquatique l’Odyssée de Chartres. Cette année, le meeting a lieu trois semaines plus tôt que les autres années, afin d’être la 3e étape de la LEN Swimming Cup 2019. Cette dernière consiste en une série de meetings organisés au Luxembourg, à Stockholm, Chartres et Rome. Avec une plus faible participation que par le passé, l’Open de France 2019 accueillera 215 nageurs et 19 nationalités. Ce sera la dernière mise au point pour les membres de l’équipe de France avant les Championnats du monde de la FINA 2019 à Gwangju, en Corée du Sud.

Les 11 nageurs Français sélectionnés pour les Mondiaux participeront à l’Open de France.

On retrouvera également quelques nageurs internationaux fraichement revenus du Mare Nostrum : les Brésiliens Felipe Lima, Joao Gomes Junior et Jhennifer Conceicao, les Irlandais Shane Ryan, Niamh Coyne, Darragh Greene et Conor Ferguson, et l’Ecossaise Hannah Miley. Les Pays-Bas seront représentés, entre autres, par Arno Kamminga, Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo, et Kira Toussaint. L’Ukrainien Andrii Govorov et les Danois Viktor Bromer, Pernille Blume, Jeanette Ottesen, et Mie Nielsen sont également attendus. Les Allemands Marco Koch et Alexander Kunert, le Suisse Jeremy Desplanches, et les Luxembourgeois Pit Brandenburger, Julien Henx, et Raphael Stacchiotti, seront également présents à Chartres pendant ces deux jours.

RECOMPENSES

Pour les 32 épreuves individuelles, les récompenses attribuées pour les nageurs réalisant un podium seront attribuées comme suit :

Médaille d’or : 250 €

Médaille d’argent : 150 €

Médaille de bronze : 100 €

A la fin du meeting, les 8 premières nageuses et les 8 premiers nageurs (selon le système des points de la FINA) remporteront les gains suivants :

1e – 5 000 €

2e – 4 000 €

3e – 3 000 €

4e– 2 000 €

5e – 1 200 €

6e – 800 €

7e – 600 €

8e – 400 €

Les récompenses attribuées si des records sont battus seront :