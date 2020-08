Lituania In Gara 11 E 12 Agosto, Ci Sarà Anche Danas Rapsys

LITUANIA SPRINT CUP 2020

11/12 Agosto 2020

Vilnius Fabijoniškės

25m (SCM)

Start Lists/Live Results

La Lituania la prossima settimana ospiterà la Sprint Cup organizzata dalla Federazione presso la piscina Vilnius Fabijoniškės.

La manifestazione, della durata di due giorni, vedrà scendere in acqua sia gli atleti emergenti che le star nazionali più esperte. I migliori cinque nuotatori del meeting si aggiudicheranno un montepremi in denaro di € 3.600.

Il venticinquenne Danas Rapsys è tra gli atleti impegnati nella manifestazione. Senza i 400 metri stile libero in programma, Rapsys risulta iscritto nei 200. In questa distanza detiene il record nazionale lituano sia in vasca corta che in lunga. Nella vasca da 25 metri siglò il primato conquistando l’oro ai Campionati Europei in vasca corta di Copenhagen del 2017 con 1:40.85.

Più recentemente, Rapsys ha messo in cassa il tempo di 1:45.07 durante la tappa a Jinan, Cina, della FINA Champions Swim Series 2019.

Tra i nomi di rilievo vi è anche Deividas Margevicius, iscritto nei 50m/100m/200m farfalla e nei 50 metri rana. Il venticinquenne detiene il titolo nazionale in tutte le distanze della farfalla. Inoltre, è anche il detentore del primato lituano nei 50 e 100 metri farfalla in vasca corta.

Gli organizzatori hanno messo in atto misure per il contenimento del rischio di contagio da coronavirus. Tra queste, nuotatori e tecnici potranno accedere al campo gara solo nella imminenza delle gare. Durante l’evento verranno inoltre rispettate le misure riguardanti il distanziamento sociale e l’utilizzo della mascherina.

Riportato in inglese da Retta Race