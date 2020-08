Ikee Rikako Potrebbe Tornare A Gareggiare A Fine Agosto

Ikee Rikako potrebbe cambiare i piani per il suo ritorno alle competizioni a causa di nuove norme introdotte dalla Federazione Giapponese per la partecipazione alla gare.

Come abbiamo riferito il mese scorso, Ikee aveva riferito che il suo obiettivo era il Campionato Intercollegiale Giapponese. In occasione dell’evento annuale previsto per ottobre, avrebbe fatto il suo ritorno sul blocco di partenza. Tuttavia, la Federazione Giapponese di Nuoto (JASF) nel suo ultimo consiglio di amministrazione ha deciso nuove regole per l’incontro. Saranno infatti invitati a partecipare i 32 (con un massimo di 40) atleti che avranno realizzato i tempi più veloci. Come forbice temporale verranno presi in considerazione i tempi registrati a partire dal mese di Aprile 2020.

L’ultima gara di Ikee è stata la Yowa Sprint nel gennaio del 2019, quasi 19 mesi fa.

Secondo il network Mainichi, Ikee sta ora valutando la possibilità di partecipare ad una gara tra la Nihon University e la Chuo University. La manifestazione si svolgerà alla fine di questo mese presso il Tatsumi International Swimming Center di Tokyo.

Qualsiasi risultato sarebbe un risultato stimolante per Ikee. La giovane campionessa sta ora intensificando i suoi allenamenti, sia in acqua che a secco.

IKEE RIKAKO E LA LOTTA ALLA LEUCEMIA

La ventenne giapponese Ikee Rikako è ancora in modalità riabilitativa dopo aver trascorso quasi un anno in ospedale per curarsi dalla leucemia linfocitica acuta. E’ stata dimessa dall’ospedale lo scorso dicembre.

Poco dopo essere diventata la prima donna MVP dei Giochi Asiatici, Ikee ha annunciato che le era stata diagnosticata la leucemia. La giovanissima giapponese ha lottato un anno (leggi qui l’approfondimento), e nel Febbraio 2020 è tornata ad allenarsi. La sua riabilitazione fisica si è fermata a causa della pandemia di coronavirus