Rikako Ikee Tornerà A Gareggiare Ad Ottobre

Rikako Ikee, dopo essere stata annunciata come oratore principale in occasione di un conto alla rovescia olimpico a Tokyo, ha rivelato anche i tempi della sua prima gara ufficiale.

Ikee è ancora in modalità riabilitativa dopo aver trascorso quasi un anno in ospedale per curarsi dalla leucemia linfocitica acuta.

Ikee Rikako è stata dimessa dall’ospedale lo scorso dicembre.

Poco dopo essere diventata la prima donna MVP dei Giochi Asiatici, Ikee ha annunciato che le era stata diagnosticata la leucemia. La giovanissima giapponese ha lottato un anno (leggi qui l’approfondimento), e nel Febbraio 2020 è tornata ad allenarsi. La sua riabilitazione fisica si è fermata a causa della pandemia di coronavirus.

Ikee ha dichiarato che si allena in acqua quattro volte a settimana oltre a sessioni in palestra con i pesi. Ora punta ai Japan Intercollegiate Championships, una manifestazione annuale prevista per ottobre.

“Il mio obiettivo attuale è il campionato giapponese intercollegiale”, ha detto Ikee (Mainichi.jp). “Mi sto allenando duramente nella convinzione che ci sarà un torneo”. La diciannovenne poi continua: “Mi sento più forte di giorno in giorno”. “Penso che le mie abilità in acqua siano tornate più o meno al livello del mio primo o secondo anno di scuola media”.

Ikee ribadisce che il suo obiettivo sono ancora le Olimpiadi del 2024, e non punta ai Giochi di Tokyo del prossimo anno.

“I Giochi di Tokyo sono stati rinviati di un anno, e ci si aspettava che avrei gareggiato. Il mio obiettivo è il 2024. Spero di costruire delle solide fondamenta, visto che non sono più vincolata dalle Olimpiadi del prossimo anno”.