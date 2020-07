Bronzo Olimpico Andrey Grechin Torna A Gareggiare A 32 Anni Dopo Ritiro

Il bronzo olimpico a Londra 2012 Andrey Grechin, ha deciso di dare un’altra chance alla sua carriera di nuotatore a 32 anni.

Nelle interviste rilasciate a diversi media russi, Grechin ha affermato che sta tornando a godersi il nuoto. “Potrei nuotare solo nelle gare Master, ma questo non è quello che voglio. Non mi interessa, mi piace competere con avversari forti. Il nuoto mi disciplina. Il mio ritorno è più una sfida per me stesso”.

L’ultima gara ufficiale di Grechin è stata alle Olimpiadi di Rio De Janeiro del 2016. Ai Giochi di Rio nuotò nella staffetta russa della 4×100 stile libero maschile che finì quarta. Nella finale Grechin nuotò il tempo di 48.68 come ultimo frazionista. Partecipò anche alle batterie dei 100 metri stile libero maschili, chiudendo 21° con 48.75.

Quattro anni prima, Grechin faceva parte della staffetta maschile russa della 4×100 stile libero. Conquistò la medaglia di bronzo con una frazione iniziale di 48.75.

Andrey Grechin detiene un primato personale di 21,82 nei 50 stile libero in vasca lunga e 47,59 nei 100 metri, anche se i tempi risalgono ad otto anni fa.

Ranking Russia 100 metri stile libero maschili vasca lunga 2019

Vladislav Grinev, 47.43 (Russian Record) Vlad Morozov, 47.88 Evgeny Rylov, 48.31 Mikhail Vekovishchev, 48.41 Andrei Minakov, 48.50 Kliment Kolesnikov, 48.52 Ivan Girev, 48.80 Sergey Fesikov, 48.97 Andrey Zhilkin, 49.15 Ivan Kuzmenko, 49.30

Ranking Russia 100 metri stile libero maschili vasca lunga dal 2016