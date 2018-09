Le Opportunità Di Marketing Della International Swimming League

A cura di GOLD MEDAL MEL STEWART

Puoi leggere l’articolo in lingua inglese qui

La scorsa settimana vi abbiamo introdotto il progetto che ha fatto nascere la International Swimming League

IN QUESTO VIDEO

La Wasserman Media Group si occuperà dei servizi e del supporto. La Wasserman è strettamente legata al mercato olimpico, e rappresentano alcuni dei più grandi nomi del nuoto, come Katie Ledecky e Simone Manuel .

Inoltre, Casey Wasserman, CEO / fondatore di Wasserman, ha condotto al successo la candidatura di Los Angeles per i Giochi Olimpici 2028. Lui sta dirigendo il comitato organizzatore olimpico della città. Se stai lanciando un campionato professionista in uno sport olimpico, Wassermann è il più informato in questo campo.

In questo video si spiega come la ISL rappresenti un’incredibile risorsa di marketing.

La trasmissione televisiva e sulle piattaforme digitali darà poi un impatto globale alle competizioni e questa sarà un’enorme opportunità per gli sponsor.

Dal punto di vista degli atleti, si è cercato di rendere la partecipazione proficua. Non solo per i premi monetari, ma anche come ritorno in immagine e pubblicità. Il progetto ha raccolto feedback positivi sia dagli allenatori riuniti all ASCA sia dagli atleti. Questi ultimi grazie alla ISL potranno vedere espandersi le proprie possibilità in termini di portafoglio di sponsorizzazioni in mercati dove abitualmente non riuscivano ad entrare.

Spettacolo, gare avvincenti, esposizione mediatica e pubblicitaria.

Il progetto International Swimming League segnerà una vera svolta nelle competizioni di nuoto.

A proposito di ISL

Formata nel 2017 con l’obiettivo primario di lanciare un nuovo ed entusiasmante format basato su un campionato di nuoto a livello internazionale. La ISL organizzerà un evento inaugurale nel 2018 e una serie completa nel 2019.

Video: La genesi del concetto è l’Energy Competition prodotta a Roma:

Artem Nitz , ISL Business Development Director

, ISL Business Development Director Apostolos Tsagkarakis , Direttore Tecnico ISL

, Direttore Tecnico ISL Daniel Hoffman , ISL Senior Advisor

, ISL Senior Advisor Kachurovskyi Dmytro , ISL direttore del programma di sviluppo

, ISL direttore del programma di sviluppo Chris H Olmes , Wasserman Media Group Manager

Il team organizzativo della International Swimming League è guidato dal CEO, Ali Khan.

Khan porta con sé oltre 20 anni di esperienza nell’investment banking lavorando con le banche come UBS, HSBC e RBS.

Il Direttore è invece Andrea Di Nino.

Di Nino è un allenatore di caratura mondiale, che può vantare tra gli atleti allenati campioni olimpionici e mondiali come Evgenij Korotyškin e Chad le Clos.

SwimSwam ha parlato con la leadership ISL al fine di conoscere in maniera approfondita il progetto, le prossime sfide ed i prossimi avvenimenti. Vi terremo aggiornati sui prossimi dettagli, come le formazioni delle squadre, il format delle gare ed il calendario degli eventi.

ISL è partner di Swimswam