Video: Il Lancio Della Champions League Del Nuoto

A cura di GOLD MEDAL MEL STEWART

Puoi leggere l’articolo in lingua inglese qui

L’avvio di un campionato internazionale di nuoto è un’impresa enorme.

Il concetto è nato intorno al 1980, all’epoca degli eventi televisivi Pay per View. Da allora tutti i tentativi al di fuori degli eventi istituzionalizzati sono svaniti. Oltre la Coppa Del Mondo FINA e la Pro Swim Series americana c’è ben poco.

Ci sono eventi tipo il Mare Nostrum tour, ma non siamo ai livelli delle grandi manifestazioni sportive (tipo le americane NBA o NFL – ndr)

Tutto questo potrebbe presto cambiare e gli appassionati di nuoto avranno un posto in prima fila a testimoniare la nascita ed il lancio di questo ambizioso progetto.

SwimSwam ha partecipato alla Convention Mondiale ASCA 2018 ad Anaheim, in California.

L’ASCA è il più grande raduno annuale degli allenatori americani. Spesso viene usata come una piattaforma per coinvolgere gli allenatori di nuoto su nuove idee.

Quest’anno la International Swimming League, ISL, ha presentato il loro concetto di campionato di nuoto, forato da squadre di professionisti in competizione in varie parti del mondo.

ISL LEADERSHIP PRESENTE ALL’ASCA:

Artem Nitz , ISL Business Development Director

, ISL Business Development Director Apostolos Tsagkarakis , Direttore Tecnico ISL

, Direttore Tecnico ISL Daniel Hoffman , ISL Senior Advisor

, ISL Senior Advisor Kachurovskyi Dmytro , ISL direttore del programma di sviluppo

, ISL direttore del programma di sviluppo Chris H Olmes , Wasserman Media Group Manager

SwimSwam ha parlato con la leadership ISL al fine di conoscere in maniera approfondita il progetto, le prossime sfide ed i prossimi avvenimenti. Vi terremo aggiornati sui prossimi dettagli, come le formazioni delle squadre, il format delle gare ed il calendario degli eventi. In questo momento la ISL è in fase di sviluppo, ma già dalle premesse si preannuncia un successo. ISL ha stretto una partnership con Wasserman , leader del settore dello sport e divertimento.

WASSERMAN (AKA WASSERMAN MEDIA GROUP)

Wasserman è strettamente legata al mercato olimpico, e rappresentano alcuni dei più grandi nomi del nuoto, come Katie Ledecky e Simone Manuel .

Inoltre, Casey Wasserman, CEO / fondatore di Wasserman, ha condotto al successo la candidatura di Los Angeles per i Giochi Olimpici 2028. Lui sta dirigendo il comitato organizzatore olimpico della città. Se stai lanciando un campionato professionista in uno sport olimpico, Wassermann è il più informato in questo campo.

La grande domanda è: Come si inserisce la ISL nella cultura del nuoto, controllato dalla FINA?

Secondo ISL, non ci sono conflitti con la FINA o le Olimpiadi.

ISL aggiunge l’argomentazione che i Campionati del Mondo e le Olimpiadi avranno sempre un maggior successo poiché i partecipanti avranno un maggiore riconoscimento del nome rispetto ad una competizione prodotta per la televisione per l’intrattenimento ed il piacere degli appassionati di nuoto.

SwimSwam ha chiesto un commento alla FINA che per ora non ha risposto. Quando lo faranno, SwimSwam aggiornerà questo report.

A proposito di ISL

Formata nel 2017 con l’obiettivo primario di lanciare un nuovo ed entusiasmante Club basato su un campionato di nuoto a livello internazionale; La ISL organizzerà un evento inaugurale nel 2018 e una serie completa nel 2019.

Video: La genesi del concetto è l’Energy Competition prodotta a Roma: