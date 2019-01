La campeona de Europa Duane da Rocha se retira

View this post on Instagram

Hace un tiempo colgué una foto en mi perfil que decía: . “It’s been quite a journey but it’s time to say goodbye”, es decir, “Ha sido todo un viaje pero es el momento de decir adiós”. . Realmente en ese momento sentía que ya me tocaba empezar una nueva aventura pero es una decisión muy difícil y, por eso, me he tomado mi tiempo para dar el paso definitivo y estar totalmente segura de ello. . Hoy he tenido la oportunidad de anunciar mi retirada en el Programa de Juan y Medio de Canal Sur. Ha sido todo un privilegio poder contarlo en televisión y en una entrevista tan divertida, que ha hecho que sea menos duro decir adiós a lo que ha sido el eje de mi vida los últimos 15 años . Ha habido llorera, MUCHA, durante el tiempo que barajaba poner punto y final, como también después. Cada vez que pienso que esta etapa de mi vida ha terminado se me encoge el corazón. Me vienen tantos recuerdos de momentos en los que he disfrutado tantísimo, como también de los momentos en los que lo he pasado mal y he tenido que luchar por volver a salir a flote. De todos ellos puedo decir que he sacado cosas positivas y he aprendido muchísimo, tanto personal como profesionalmente. . 15 años, se dice pronto. Y la verdad es que es así. Todo pasa tan rápido, sobre todo cuando lo vives intensamente y disfrutas de cada paso que das, de cada caída, de cada éxito. . Solo puedo dar las GRACIAS a [email protected] los que han formado parte de este camino, por haber aportado su granito de arena para que haya sido tan emocionante. . No es fácil encarar este nuevo viaje de mi vida. Tengo un popurrí de sentimientos que me tienen loca. Por un lado estoy MUERTA DE MIEDO y por otra parte estoy emocionada e impaciente por empezar a vivir experiencias nuevas que hagan que siga aprendido y creciendo como persona. . Por cierto, mientras escribo este tocho estoy llorando de tal manera que casi no veo ni la pantalla. . En fin… fuera tristezas y a vivir. . ¡PARA CADA FINAL SIEMPRE HAY UN NUEVO COMIENZO! . P.d: Si has llegado hasta aquí GRACIAS 🙏🏼 y enhorabuena 🎉 , no es fácil ver una columna de tales dimensiones y no venirse abajo 🥰