Katinka Hosszu regresa tras 6 meses sin competir: “he luchado por los puntos”

INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE 2020 – SEGUNDO ENCUENTRO

Domingo 18 octubre 6 PM – 8 PM hora local (12 PM – 2 PM hora Nueva York, 1 AM- 3 AM hora Japón)

Lunes 19 octubre 4 PM – 6 PM hora local (10 AM – 12 PM hora Nueva York, 11 PM – 1 AM hora Japón)

Duna Arena – Budapest, Hungría

Formato en curso corto (SCM)

Cómo ver el evento

Resultados primer encuentro – día 1

Resultados primer encuentro – día 2

Resultados segundo encuentro

Equipo: London Roar, DC Trident, Aqua Centurions, Iron

Artículo original en inglés de Retta Race.

Katinka Hosszu, capitana del Team Iron en la ISL, ha conseguido dos nuevas victorias en la segunda jornada del segundo encuentro de la ISL, consiguiendo unos puntos muy valiosos para su equipo. Sin embargo, en la primera jornada, la campeona olímpica no estuvo tan acertada, pudiendo lograr tan solo un 5º y un 3er puesto en sus pruebas.

Hosszu ha hablado de sus impresiones al volver a la competición en la ISL con Team Iron.

“Este segundo día nos hemos centrado en conseguir la 2ª posición, el primer día vimos que London Roar estaba muy fuerte, así que queríamos conseguir puntos suficientes para ser segundos“, comentaba la Iron Lady.

“Para mí personalmente el primer día fue una locura, no había competido durante medio año, así que no sabía muy bien lo que hacía (…) Para ser el primer encuentro no estoy muy contenta con mis tiempos, pero estoy orgullosa de las victorias de hoy, he luchado por los puntos para Team Iron. Pienso que mejoraré conforme avance la liga, yo me entreno compitiendo en carreras casi todos los fines de semana“, confesaba Hosszu.

“Nos estamos centrando en entrar en las semifinales, y entonces veremos qué pasa, porque con esta situación nunca sabes lo que va a pasar, la composición de los equipos cambia y con los jackpots, es mejor que nos centremos en las semifinales.”

200m MARIPOSA FEMENINO

Hosszu fue paciente y apretó al final de la prueba para llevarse la victoria por casi 1 segundo de margen sobre Bethany Galat, de los DC Trident. Además se llevó por jackpot los puntos de Tain Bruce, de los Aqua Centurions. Iron quería terminar en las posiciones 1-2, pero Maria Ugolkova se desfondó para acabar 6ª.

400m ESTILOS FEMENINO

Katinka Hosszu sigue imbatida en 400 estilos en toda la historia de la ISL. La Iron Lady consiguió aquí una gran victoria, aunque con un tiempo de 4:30.52 se queda lejos del tiempo de Melanie Margalis (4:25.48) en el primer encuentro. Aún así, Hosszu le robó puntos por jackpot a las 2 últimas nadadoras.