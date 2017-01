James Magnussen trainiert für Commonwealth Games 2018

Der australische Sprintstar James Magnussen hat sein Training wieder aufgenommen und möchte sich für die Comonwealth Games 2018 in Australien qualifizieren.

Magnussen gewann bei den Olympischen Spielen in London Silber über die 100 m Freistil und Bronze in der 4 x 100 m Lagenstaffel. Vier Jahre später in Rio reichte es nicht zu einer Qualifikation in einem Einzelrennen, aber es gab Bronze für ihn in der 4 x 100 m Freistilstaffel. der 25-Jährige war in seiner Vorbereitung auf die Spiele in Rio durch Verletzungen ausgebremst worden. “Es war frustrierend (… dass ich mich nicht für ein Einzelrennen qualifizieren konnte), aber am Ende gab es doch ein Medaille. Das war auch eine Ehrung für alle Leute, die mir im Genesungsprozess geholfen haben, aber es war ein Jahr, das ich gerne hinter mir gelassen habe, um jetzt nach vorne zu blicken.” sagte Magnussen dem The Camden Courier .

James Magnussen trainiert mit Mitch und Lach Falvey seit ungefähr 3 Wochen und er möchte bei den australischen New South Wales State Championship im März antreten. Er peilt die Qualifikation für die Commonwealth Games 2018, die in Australien stattfinden werden, an.

Bei den Commonwealth Games treten Sportler in fast allen olympischen Disziplinen an und in Sportarten, die wie z.B. Sqash oder Cricket hauptsächlich in den Commonwealth Staaten verbreitet sind, an. Die letzten Commonwealth Games fanden 2014 in Glasgow, Schottland statt, die nächsten sind in Gold Coast, Australien. Zu den Commonwealth Staaten, einer losen Verbindung souveräner Staaten, gehören 52 Länder, darunter Kanada, Großbritannien, Südafrika, Australien, Neuseeland.

James Magnussen trainiert, um wieder ganz nach oben zu kommen, sonst würde er diesen Einsatz nicht mehr bringen. “Ich glaube nicht, dass ich meinen Leistungshöhepunkt schon erreicht habe. Ich bin erst 25 und Schwimmer wie Michael Phelps oder Anthony Ervin sind auch mit Anfang/Mitte 30 noch ganz oben. Australien ist das einzige Land, indem Schwimmer nicht lange im Sport bleiben aufgrund der Struktur des Sports.”

Sein erstes Trainingsziel sind die Commonwealth Games im April 2018 – darauf ist sein Trainingsplan aufgebaut. Er kann sich für die Commonwealth Games bei den nationalen australischen Meisterschaften im April qualifizieren.