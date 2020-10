ISL Arianna Castiglioni Non Nuoterà I 100 Rana Per Problemi All’Adduttore

Arianna Castiglioni, è scesa in acqua ieri per il primo giorno della terza partita della International Swimming League. Ha nuotato i 50 metri rana chiudendo quarta con 30.43 ma non ha gareggiato nei 200 metri. Non presentandosi al blocco di partenza ha fatto ricevere una penalità per la sua squadra, gli Aqua Centurions, di 4 punti.

La ranista, inoltre, avrebbe dovuto prendere parte alla staffetta femminile 4×100 metri misti, ma è stata sostituita.

La defezione dalle due gare di ieri è stata causata da un problema all’adduttore, manifestatosi durante le fasi di allenamento e riscaldamento. Per questo motivo, secondo quanto abbiamo appreso questa mattina, Arianna Castiglioni non gareggerà nemmeno questo pomeriggio. Oggi infatti era prevista la gara dei 100 metri rana, gara nella quale gli Aqua Centurions hanno provveduto a sostituire la Castiglioni.

Arianna Castiglioni vanta un personal best sui 50 metri rana di 29.71, nuotato nella prima stagione della International Swimming League. Nei 100 metri rana in vasca corta, il suo primato personale è di 1:04.43, anche questo realizzato durante il Derby Europeo della prima stagione ISL.