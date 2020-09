“Il Mare Mi Spingeva”. Così Arianna Bridi Ha Fatto La Storia

Abby Bergman Becomes 4th Person to Successfully Swim Across Santa Monica Bay On September 3, 24-year-old Abby Bergman successfully completed a 27-mile swim across Santa Monica Bay, becoming only the fourth person to ever do so.

Gregorio Paltrinieri Sulla Capri-Napoli: Dalla Barca Si Vedeva Solo Il Mare Gregorio Paltrinieri racconta la sua esperienza alla maratona Capri Napoli dove ha preso parte alla staffetta mista di atleti olimpici e paralampici

Arianna Bridi Vince La Capri-Napoli: E’ La Prima Donna Della Storia Arianna Bridi è la prima donna della storia a vincere la classifica generale della Maratona del Golfo Capri-Napoli, svoltasi oggi nelle acque del golfo

Paltrinieri, Cunha To Compete In Sunday’s Capri-Naples Marathon Red-hot Gregorio Paltrinieri will headline the Capri-Naples Swimming Marathon in Italy this weekend, along with Brazilian open water star Ana Marcela Cunha.