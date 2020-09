Gli Atleti Che Gareggeranno Alle Olimpiadi Esenti Dalla Restrizioni Di Viaggio

Gli atleti che gareggeranno ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo rinviati al 2021 saranno molto probabilmente esenti dalle restrizioni all’ingresso in Giappone attualmente in vigore. A rivelarlo sono i media giapponesi.

Attualmente in Giappone, sono ancora in vigore restrizioni di viaggio da e per una lunga lista di paesi. In totale sono 159 le nazioni considerate a rischio e alle quali non è permesso l’ingresso nella nazione. Tuttavia, il Japan Times afferma che le eccezioni saranno concesse agli atleti olimpici e paralimpici.

Ogni atleta

‘dovrebbe monitorare la propria salute e risultare negativo al test per il coronavirus entro 72 ore dall’uscita del proprio paese’.

All’ingresso in Giappone tutti gli atleti saranno sottoposti a test ed i loro movimenti saranno monitorati e limitati all’arrivo nella nazione che ospiterà i Giochi nel luglio 2021.

Il Japan Times riferisce anche che il governo sta valutando un sistema per monitorare gli spostamenti degli atleti dai luoghi di alloggio a quelli per gli allenamenti e le gare. Inoltre, potrebbe essere possibile per gli stessi allenarsi e gareggiare anche durante i 14 giorni di quarantena. Per fare ciò si dovrà depositare presso le autorità un programma definito con tutti gli spostamenti.

