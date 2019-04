UPDATE: DSV führt Gespräche mit FINA wegen World Cup 2019 in Berlin

Der Deutsche Schwimmverband hat Berlin als Austragungsort eines FINA World Cup Stopps 2019 in Berlin bisher nicht bestätigt. In einer Information an die Presse wurde mitgeteilt: “Der DSV und der Weltverband FINA haben sich lediglich darauf verständigt, Berlin als potenziellen Austragungsort der Serie zu überprüfen. Alle Parteien – DSV, FINA und Berliner Senat – bemühen sich darum, eine Umsetzung der Veranstaltung zu ermöglichen, bestätigt ist aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts. Aktuell werden noch entscheidende Rahmenbedingungen einer möglichen Ausrichtung seitens des DSV mit der Stadt Berlin besprochen. Wenn sich alle Parteien einig werden sollten, wird der DSV dies offiziell verkünden.”

Die FINA führt Berlin aber weiterhin auf ihrer Website offiziell als Austragungsort.

Der Niederländische Schwimmverband hatte im März berichtet, dass sie die Kosten für dieses Event nicht länger tragen könnten, zumal eine Kurzbahnveranstaltung in der vorolympischen Saison nicht so vielversprechend sei und die Zukunft des World Cups aufgrund der FINA World Champions Serie aus Sicht der KZB ungewiss sei.

Statt Eindhoven ist auf der FINA‘s Website nun Berlin als Austragungsort zu finden. Im schnellen Pool des SSE (Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark) sind während der World Cup Veranstaltungen immer zahlreiche Welt-, Europa- und Landesrekorde aufgestellt worden.

2011 startete sogar Michael Phelps in Berlin, einer seiner wenigen Auftritte in Deutschland überhaupt. Letztmalig wurde 2017 in Berlin ein FINA World Cup ausgetragen. Vor den Olympischen Spielen 2016 fand der Weltcup im Jahr 2015 auf der Langbahn statt.

Hier der Veranstaltungsplan 2019:

Cluster 1

1. Tokyo (JPN) – August 2-4

2. Jinan (CHN) – August 8-10

3. Singapore (SGP) – August 15-17

Cluster 2

4. Budapest (HUN) – October 4-6

5. Berlin (GER) – October 11-13th ?????????????? Nicht bestätigt

Cluster 3

6. Kazan (RUS) – November 1-3

7. Doha (QAT) – November 7-9