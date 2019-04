Christian Diener verpasst WM Qualizeit um 0,08 Sekunden in Stockholm

Swim Open Stockholm 2019

12. bis 15. April 2019

Stockholm, Schweden

Die Zeit von Christian Diener über 200 m Rücken von 1:57,08 Minuten bedeutet Rang 11 in der Weltjahresbestenliste, liegt aber 0,08 Sekunden über der Normzeit von 1:57,00 Minuten. Diener stellte seine persönliche Bestzeit im Finale der Olympischen Spiele in Rio in 1:56,27 Minuten auf. Den deutschen Rekord hält Jan-Philip Glania in 1:55,87 Minuten.

Bis Ende April hat der 26 Jahre alte Christian Diener nun noch Zeit, die Qualifikationszeit zu unterbieten. Diener war einer der wenigen deutschen Finalisten bei den Olympischen Spielen in Rio.