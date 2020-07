FINA World Cup Series 2020: Cancellata Anche La Tappa Di Singapore

FINA WORLD CUP SERIES 2020

Singapore (SGP) – 4-6 settembre – CANCELLATA Jinan (CHN) – 10-12 settembre – CANCELLATA Kazan (RUS) – 2-4 ottobre Doha (QAT) – 8-10 ottobre Berlino (GER) – 23-25 ottobre Budapest (UNO) – 30 ottobre – 1 novembre

La FINA World Cup Series perde un’altra tappa. La Singapore Swimming Association ha annunciato l’annullamento dell’evento annuale.

Originariamente prevista dal 4 al 6 settembre presso l’OCBC Aquatic Centre, la tappa di Singapore è stata annullata dall’SSA, in consultazione con la FINA, a causa delle continue preoccupazioni sanitarie poste dalla pandemia di coronavirus.

La Singapore Swimming Association ha dato l’annuncio sul sito web.

“l’evento attira più di 6000 spettatori e quasi 200 nuotatori internazionali ogni anno. L’attuale situazione COVID-19 vieta gli assembramenti e ha restrizioni sui viaggi in tutto il mondo. Pertanto, è impossibile organizzare l’evento quest’anno. La sicurezza delle persone ha la precedenza”.

FINA WORLD CUP-SOLO 4 TAPPE

Singapore era destinata a rappresentare la prima tappa di una serie di 6. Questa edizione sarebbe stata in ogni caso quella con meno tappe della sua storia, solo dopo la Coppa del Mondo 2009, che ebbe 5 tappe. La riprogrammazione degli eventi agonistici dopo la pandemia ha ulteriormente ridotto le tappe. Inoltre, come abbiamo riferito, la Cina aveva già annunciato che non avrebbe ospitato eventi internazionali per tutto il 2020.

Pertanto, se le FINA World Cup Series 2020 verrà confermata, avrà soltanto 4 tappe.

Il Presidente FINA Julio Maglione Ha dichiarato: