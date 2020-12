FINA Non Proporrà I 50 Metri Rana, Farfalla E Dorso Alle Olimpiadi 2024

La FINA non proporrà di aggiungere nuove gare al programma olimpico nel 2024, secondo quanto riferisce nick Hope di BBC news.

Bad news for those hoping for an expansion in aquatic sports for the 2024 Olympics as FINA confirm to me they are not proposing any new medal events for the Paris Games.

The IOC will announce the finalised sport list next week. FINA hope high diving can be an exhibition event. pic.twitter.com/RD40krrS5L

— ✌️🏊🏻‍♂️ 𝗡𝗶𝗰𝗸 𝗛𝗼𝗽𝗲 🇬🇧✌️ (@NickHopeTV) December 4, 2020