FINA Marathon World Series 2020: Sabato In Qatar Greg, Sanzullo E Bruni

FINA MARATHON SWIM WORLD SERIES 2020

Doha, Qatar

15 Febbraio 2020 ore 7:00 italiane

sito web

Percorso gara

La FINA Marathon Swim World Series 2020 partirà sabato 15 Febbraio a Doha, Qatar.

Situato nel cuore del Golfo Arabico, lo Stato del Qatar è una penisola con l’unico confine terrestre esistente all’estremità meridionale, dove il Qatar incontra l’Arabia Saudita.

Circondato dall’acqua su tre lati, la passione del Qatar per il nuoto e il patrimonio acquatico non sorprende. L’intero paese si trova a circa 240 km da nord a sud e a meno di 160 km di larghezza.

Il Qatar è uno Stato arabo indipendente e sovrano ed è membro del Consiglio di cooperazione del Golfo (G.C.C.), della Lega Araba e delle Nazioni Unite.

AZZURRI IN GARA

Gli azzurri impegnati nella tappa di Doha sono tre: Gregorio Paltrinieri, Mario Sanzullo e Rachele Bruni. Hanno tutti già guadagnato la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo.

Gregorio Paltrinieri è l’unico atleta italiano ad avere già in tasca il pass olimpico sia per le gare in piscina (1500 metri stile libero) che per le acque libere (10 km).

Ai Campionati Assoluti di Riccione di Dicembre 2019, Paltrinieri ha nuotato il tempo limite per i 1500 metri stile libero.

Il tempo nuotato di 14:42.66 lo posiziona in vetta alla classifica mondiale stagionale.

La qualificazione per la 10 km maschile è arrivata invece ai Campionati del Mondo del 2019. Nella gara maschile Gregorio Paltrinieri chiuse sesto, mentre Mario Sanzullo ottavo. Nella gara femminile, Rachele Bruni conquistò la medaglia di bronzo.