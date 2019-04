FINA Champions Serie: Ergebnisse Tag 2

(Teile diese Beitrages wurden dem SwimSwam Berichte von James Sutherland entnommen)

FINA Champions Swim Series 2019 #1 in Guangzhou

Am zweiten Tag gab es einen weiteren Start für Michael Andrew (USA), er schwamm noch die 100 m Freistil, da der Italiener Andrea Vergani wegen eines Dopingverdachts supsendiert ist. Die Chinesin Li Bingjie startete anstatt Bronte Campbell (AUS) über 100 m Freistil bei den Damen.

Die Chinesen erwarteten mit Spannung die Starts ihres Superstars Sun Yang.

Männer, 400 m Freistil

Sun Yang schob sich auf Platz 2 der FINA Weltrangliste 2019 mit seiner Siegerzeit von 3:42,75 Minuten.

Frauen, 50 m Freistil

Cate Campbell zeigte heute Abend ihre beste Saisonleistung und gewann in 24,00 Sekunden vor Sarah Sjöström.

Männer, 100 m Schmetterling

Andrei Minakov aus Russland holte sich den Sieg in 51,44 Sekunden. Damit schwamm er auf Rang 5 der Weltbestenliste vor. Die Zeiten bei dieser Veranstaltung der Champions Serie konnten sich sehen lassen, die Athleten gaben sich wirklich Mühe, den Zuschauern eine gute Show zu bieten.

Frauen, 50 m Schmetterling

Ihren dritten Sieg insgesamt holte Sarah Sjöström in 25,55 Sekunden, 0,21 Sekunden über ihrer Saisonbestleistung.

Männer, 200 m Brust

Die Stärke von Anton Chupkov sind immer die zweiten 100 m. Auch an diesem Abend holte er sich den Sieg im Finish. Chupkov ist bisher in diesem Jahr der schnellste Mann über diese Strecke in 2:07,00 Minuten.

Frauen, 200 m Rücken

In ihrem ersten Rennen an diesem zweiten Tag siegte Katinka Hosszu in 2:09,05 Minuten. In der Weltrangliste liegt sie trotzdem nur auf Platz 9.

Männer, 50 m Freistil

Ben Proud war mal wieder schnell unterwegs und siegte in 21.48, für ihn die Saisonbestleistung. Anthony Ervin, Olympiasieger über diese Strecke 2000 und 2016, wurde Vierter in 22,90 Sekunden.

Frauen, 200 m Brust

Ye Shiwen und zwei ihrer Teamkolleginnen, Jinyao Yu und Yun He, belegten die Plätze 1 – 2 klar vor Molly Hannis aus den USA.

Männer, 50 m Rücken

Kliment Kolesnikov holte sich den Sieg in 24,58 Sekunden, die zweitschnellste Zeit in 2019.

Frauen, 100 m Freistil

Knapp über ihrer Saisonbestleitung von 52,76 Sekunden siegte Sarah Sjöström vor Cate Campbell.

Männer, 200 m Freistil

Danas Rapsys konnte auf der vierten Bahn noch zu Sun Yang aufschließen, den er aber nicht mehr abfangen konnte, der in 1:46,12 Minuten siegte.

Frauen, 50 m Brust

Imogen Clark holt sich den Sieg in 30,71 Sekunden.

Männer, 100 m Brust

Zwei Schwimmer bleiben unter einer Minute: Sieger Fabio Scozzoli (59,74) und Anton Chupkov (59,83).

Frauen, 200 m Lagen

Ihren dritten Sieg holte sich Katinka Hosszu in 2:08,72 Minuten. Ihre Saisonbestleitung liegt bei 2:08,55 Minuten.

4 x 100 m Mixed Lagenstaffel

Team 3 (Kromowidjojo, Gomes, Dahlia, Proud), 3:48.55 Team 2 (Sjostrom, Andrew, Santos, Campbell), 3:48.90 Team 4 (Seebohm, Balandin, Minakov, Clark), 3:49.03 Team 1 (Hosszu, Lima, Kamminga, Hannis), 3:58.53

Wie die 4 x 100 m Freistilstaffel vom Vortag, wurde auch die Lagenstaffel ausgelost.

Benjamin Proud holte auf der finalen Freistilstrecke einen Rückstand von 7 Sekunden auf und damit den Sieg für sein Team.

Der nächste Stopp der FINA Champions Serie ist am 11. bis 12.05. in Budapest. Mit dabei sind Franziska Hentke und Philip Heintz.