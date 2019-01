Federica Pellegrini Firma Con ISL: Sarà La Rivoluzione Del Nuoto

Federica Pellegrini ha firmato oggi pomeriggio, a Milano il contratto con la International Swimming League.

La campionessa olimpionica e mondiale aveva partecipato lo scorso Dicembre alla riunione della ISL organizzata a Londra.

A Londra, oltre ad essere stata presentata la formula della nuova “Champions League” del nuoto, è nata una nuova associazione formata da atleti. L’intento è quello di dare il giusto peso agli atleti professionisti che, in quanto tali, devono avere un peso ed un valore nelle negoziazioni.

Oggi a Milano, la Pellegrini ha formalmente sottoscritto il contratto dichiarando:

“Sono molto contenta di poter partecipare alla International Swimming League. Sarà la rivoluzione del nuoto, l’obiettivo è portare l’intero movimento in una nuova dimensione.

Il nuoto ha il dovere di diventare uno sport professionistico”

Come vi abbiamo ampiamente riportato nei mesi scorsi, la FINA ha apertamente dichiarato di non riconoscere nessun evento organizzato da ISL.

Adam Peaty, il campione olimpionico britannico, è stato il primo a sfidare apertamente la FINA.

Sul duello FINA/ISL ora dice la sua anche Federica Pellegrini:

“Questo braccio di ferro non ha senso e sono certa si troverà un accordo per soddisfare tutte le parti in causa. D’altronde come si potrebbero fare le Olimpiadi senza gli atleti di élite?”

Federica Pellegrini svolgerà anche il ruolo di Global Ambassador.