29 Olimpionici E 1 Campione Del Mondo Alla Riunione ISL A Londra

Sono stati 30 gli atleti presenti alle riunioni del vertice ISL di questa settimana a Londra, Inghilterra.

Con crescente interesse sia nella ISL che nell’associazione di atleti, è importante conoscere i nomi dei nuotatori presenti.

Tutti i 30 del gruppo sono Olimpionici, ad eccezione di 1, l’americano Michael Andrew, che a 19 anni è già un nuotatore professionista e campione del mondo nel 2016 nei 100m misti.

Alcuni dei nomi dei più grandi nuotatori al mondo, soprattutto americani, non erano presenti, come ad esempio Katie Ledecky, Simone Manuel, e Caeleb Dressel.

Il gruppo però rappresenta un numero significativo di Record, medaglie internazionali ed esperienza olimpica.

I nomi

Nei trenta ci sono anche ex atleti che saranno molto coinvolti nei progetti ISL. Questi sono: il 5 volte olimpionico Peter Manko, il detentore del record mondiale Cameron van der Burgh, ed i campioni olimpici statunitensi Jason Lezak e Lenny Krayzelburg.

L’assenza più evidente era di atleti provenienti da nazioni asiatiche, che non hanno squadre in questo campionato a 12 club, né luoghi ospitanti gli eventi 2019.

La spiegazione per l’assenza di atleti asiatici da parte dei rappresentanti ISL è stata che molte delle federazioni asiatiche detengono maggiore controllo sui loro atleti. L’assenza di luoghi asiatici per gli incontri ovvero di altri paesi, come ad esempio l’Australia, viene spiegata dai vertici ISL semplicemente per la loro maggiore familiarità con i sistemi giuridici americani ed europei.

