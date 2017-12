DOTTO E ZAZZERI VOLANO IN SEMI. CUSINATO IN FINALE. L’ITALIA C’E’

2017 SC European Championships: Day 4 prelims recap European Short Course Championships 2017 December, 13th to 17th Copenhagen, Denmark 25m Entry lists Live timing Webcast (for Europe) Results …

Campionati Europei Vasca Corta-Le Donne Dominano il terzo giorno CAMPIONATI EUROPEI VASCA CORTA 2017 Dal 13 al 17 Dicembre 2017 Vasca Corta (25 metri) Royal Arena (Hannemanns Allé 18, 2300…

GREGORIO PALTRINIERI Secondo, ma ancora per POCO CAMPIONATI EUROPEI VASCA CORTA 2017 Dal 13 al 17 Dicembre 2017 Vasca Corta (25 metri) Royal Arena (Hannemanns Allé 18, 2300…

Peaty Takes Down British 100 Breast National Record at Euro SC Champs Peaty now owns the seven fastest times in British history in this event, and he’s the only British swimmer to have ever broken 57 seconds in this event.