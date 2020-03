Comitato Olimpico USA Risponde Alla Richiesta Di USA Swimming

Il Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti (USOPC) ha risposto alla lettera dell’USA Swimming, appena tre ore dopo averla ricevuta.

USA Swimming ha chiesto al Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti (USOPC) di sostenere il rinvio delle Olimpiadi del 2020 alla luce della pandemia COVID-19. Leggi qui l’articolo

La risposta è firmata dall’amministratore delegato di USOPC, Sarah Hirshland, e alla presidente di USOPC, Susanne Lyons.

L’organizzazione afferma di provare empatia e di comprendere le preoccupazioni degli atleti espresse nella lettera di Hinchey. Sottolinea che vuole che gli atleti

“mettano la loro salute e il loro benessere, e la salute e il benessere della comunità, al di sopra di tutto in questo momento senza precedenti”.

L’USOPC tuttavia, scrive che non hanno sentito un coro unanime per spingere per il rinvio dei Giochi Olimpici di Tokyo.

“Allo stesso tempo, per quanto riguarda i Giochi, abbiamo anche sentito atleti che vogliono che la comunità olimpica e paraolimpica sia molto intenzionale sul percorso da seguire. Vogliamo essere sicuri che non stiamo togliendo prematuramente a nessun atleta l’opportunità di competere ai Giochi Olimpici e Paralimpici fino a quando non avremo una migliore chiarezza”.

La dichiarazione anticipa anche una novità.

Il CIO sta sondando i Comitati Olimpici Nazionali per capire meglio le interruzioni della preparazione degli atleti.

La prossima settimana, il CIO si riunirà di nuovo. E’ dunque probabile che parte della riunione riguarderà proprio questo argomento.

State tranquilli, stiamo facendo conoscere loro chiaramente le vostre preoccupazioni. L’USOPC sarà leader nel fornire consigli accurati e feedback onesti, e sarà un instancabile sostenitore degli atleti e della loro sicurezza, nonché della necessità di una piattaforma equa per i Giochi. Avete la nostra promessa”.

RINVIO OLIMPIADI

Tante personalità di spicco della comunità del nuoto in questi giorni chiedono a gran voce il rinvio dei Giochi.

Vi abbiamo riportato i pareri di Bob Bowman (leggi qui l’articolo) e del presidente LEN e della Federnuoto, Paolo Barelli.

La LEN, ha inoltre rinviato i Campionati Europei in vasca lunga. La manifestazione continentale si svolgerà ad Agosto, salvo variazioni che verranno prese in considerazione nei prossimi mesi.

APPROFONDIMENTI RINVIO OLIMPIADI