I Russi Continueranno Ad Allenarsi Per Le Olimpiadi Di Tokyo

I Russi nonostante tutto il mondo chieda a voce alta il rinvio delle Olimpiadi, continuano ad allenarsi.

ll capo allenatore della nazionale russa Sergey Chepik ha ribadito che la maggior parte dei migliori nuotatori russi continuerà ad allenarsi per le Olimpiadi.

I Campionati russi di nuoto, validi per la qualificazione olimpica, sono stati rinviati a tempo indeterminato a causa della nuova pandemia di coronavirus.

Nonostante il rinvio, i migliori atleti della Russia si alleneranno insieme in una piscina a Volgograd, una città situata nella regione sud-occidentale del paese.

Dichiara Chepik:

“Non possiamo fermare la preparazione degli atleti e dobbiamo lavorare prima dei Giochi Olimpici, sfruttando tutte le opportunità”

“Inoltre, nessuno ha dato istruzioni sulla sospensione degli eventi di allenamento, ma dobbiamo allenarci”. La metodologia è strutturata in modo tale che non possiamo saltare o forzare alcuna fase di preparazione. Tutto procede in modo sequenziale, un ciclo di allenamento dopo l’altro. Se un ciclo viene saltato, non si può più passare al successivo. Pertanto, cerchiamo di salvare tutto questo, di mantenere la forma degli atleti”.

La piscina di Volgograd non sarà messa in quarantena.

I nuotatori che arriveranno nel paese dall’estero dovranno sottoporsi al periodo di isolamento di due settimane prima di entrare nel luogo di allenamento.

Occorre precisare in ogni caso che lo scorso Dicembre, l’Agenzia Mondiale Antidoping, ha squalificato la Russia per 4 anni dalle manifestazioni internazionali.

In base a quanto disposto nella sentenza, gli atleti russi per poter gareggiare dovrebbero riuscire a dimostrare la loro totale estraneità al caso.

La bandiera Russa è comunque esclusa dalle manifestazioni.

RINVIO OLIMPIADI

Tra questi, vi abbiamo riportato i pareri di Bob Bowman (leggi qui l’articolo) e del presidente della LEN e della Federazione Italiana Nuoto, Paolo Barelli.

La LEN, ha inoltre rinviato i Campionati Europei in vasca lunga. La manifestazione continentale si svolgerà ad Agosto, salvo variazioni che verranno prese in considerazione nei prossimi mesi.

APPROFONDIMENTI RINVIO OLIMPIADI