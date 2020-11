Coleman Stewart Contro Ryan Murphy Per Una Parola Fuori Luogo

Coleman Stewart ha dato vita alla prima polemica tra atleti della seconda stagione della International Swimming League.

Dopo la seconda giornata di semifinali, ha avuto da ridire sul comportamento di Ryan Murphy durante la skin race.

Ryan Murphy, membro della squadra LA Current, ha sconfitto Stewart in ogni round della skin race. L’ultimo round lo ha vinto con un vantaggio di 1,56 secondi.

Dopo la gara, dopo che i due si sono stretti la mano, le immagini video hanno ripreso Murphy che diceva “b****”, facendo riferimento a Stewart, mentre guardava i suoi compagni di squadra.

Stewart, che compete per la squadra rivale, i Cali Condors, ha risposto sui social media.

@ryan_f_murphy If you’re going to call me a bitch, man up and do it to my face. Not right after you shake my hand and say, “nice job.” I had nothing but respect towards you as one of the best backstrokers in the world but that’s gone now. Guess we were just raised differently. pic.twitter.com/ub6RlUWBZD

— Coleman Stewart (@cstew181) November 16, 2020