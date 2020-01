Champions Swim Series: FINA Annuncia I Primi 10 Partecipanti

La FINA ha annunciato i primi 10 nuotatori che parteciperanno alla Champions Series 2020.

La prima tappa si svolgerà martedì 14 e mercoledì 15 Gennaio a Shenzen, Cina. Sabato 18 e Domenica 19 ci si sposterà invece a Pechino.

Nuotatori partecipanti:

Il nome di punta è Katinka Hosszu, che ha ottenuto più successi di chiunque altro in questo stile di incontri. L’anno scorso, la serie era composta di tre match (rispetto ai soli 2 di quest’anno), e la Hosszu si è classificata al secondo posto assoluto con 124.500 dollari di guadagno.

Il top player dello scorso anno, Sarah Sjostrom, non è ancora stata confermata per questa edizione.

Dall’annuncio iniziale della creazione dell’evento, la FINA, hanno aumentato i premi in denaro:

1° posto – $ 16,000

2° posto – $ 12,000

3° posto – $8,000

4° posto – $6,000

World Record Bonus – $ 20,000

In base ai premi in denaro, ogni tappa assegnerà circa 1.176.000 dollari.

Gli atleti riceveranno anche una quota di partecipazione.

Anche se non sappiamo ancora per quali gare sono stati scelti i nuotatori, Alia Atkinson non soddisfa nessuno dei primi 10 criteri di selezione. Ciò significa che la FINA ha tenuto conto dell’undicesimo criterio di selezione, vale a dire i finalisti del Campionato del Mondo, per selezionarla.

Lo stesso vale per Matt Grevers, Michael Andrew, Anna Egorova e Marcelo Chierighini.

Criteri di selezione degli atleti

PROGRAMMA GARE