Championnats d’hiver des Etats-Unis 2018

28 novembre au 1 décembre, 2018

Greensboro Aquatic Center, Greensboro, North Carolina

Séries à 15h ; /Finales à minuit HNEC

Ancien nageur, Eric Lahmy est journaliste, écrivain, rédacteur en chef, et reporter. Il anime depuis 2013 Galaxie-Natation, un blog dédié à son sport préféré.

Jeudi 29 Novembre 2018

Championnats U.S. : Katie Ledecky plus classe à part et seule au monde que jamais, exécute un 800 mètres en 8’14s40

Katie LEDECKY reste toujours une nageuse à part. A 21 ans, la néo-professionnelle n’est plus au temps des grandes conquêtes chronométriques, celle qui la conduisit à amener le record du monde du 1500 mètres de 15’42s54 (Kate ZIEGLER en 2007) à 15’20s48 entre 2013 et le mois de mai dernier). La merveille des merveilles a donc gagné son 800 mètres des championnats d’hiver des Etats-Unis (en grand bassin), à Greensboro, lors de la première journée, en demeurant à dix secondes de son record du monde, et en nageant seule, à son rythme, en 8’14s40, soit 4’7s27 plus 4’7s13.

En-dehors du premier et du dernier 100 mètres, en 58s96 et 1’0s16, elle nage une moyenne de 1’2s5-1’3s entre le 100 et le 500 et accélère ensuite pour finalement équilibrer parfaitement ses moitiés de course. Au total, cela donne 58s96, 1’2s50, 1’2s86, 1’2s95, 1’2s81, 1’2s32, 1’1s84 et 1’0s16.

Sa domination est manifestement aussi écrasante que par le passé, sa seconde dans ce 800 mètres, Ashley TWICHELL, qui, à 29 ans, ne représente pas l’avenir du demi-fond américain, a fini à quatorze secondes, laissant filer 1s7 ou 1 s8 tous les 100 mètres. LEDECKY, avec son temps, aurait fini 8e de la course masculine.

Côté messieurs, d’ailleurs, Jordan WILIMOVSKI a été le seul concurrent à battre les huit minutes, et il semble que le demi-fond américain, qui fut tellement dominateur pendant si longtemps au siècle dernier bat de l’aile… Le temps ne semble plus être à des programmes où l’on encaissait vingt kilomètres par jour. Ce qui fait de LEDECKY, plus que jamais, une fille comme on n’en fait plus !

Ce matin 29 novembre, LEDECKY s’est qualifiée sur 400 mètres en 4’3s49, sept secondes plus vite que la 2e des séries, Hali FLICKINGER ! Simone MANUEL a elle dominée les séries du 50 mètres en 24s60, tandis qu’une jeune fille de 14 ans, Claire CURZAN, se qualifiait pour la finale en 25s64.

Peu de performances intéressantes, mais on imagine qu’entre la saison universitaire, le fait que la plupart des nageurs se trouvent sans doute dans la phase de « hard labour » à l’entraînement, et celui que plusieurs nageurs ne se sont pas dérangés, on ne peut pas s’attendre à des miracles.

MESSIEURS.- 800 libre : 1. Jordan WILIMOVSKI, 7’56s88.

DAMES.- 800 libre : 1. Katie LEDECKY, 8’14s40 ; 2. Ashley TWICHELL, 8’28s16 ; 3. Erica SULLIVAN, 8’29s02.