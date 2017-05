Championnats de France Elite 2017 jour 4 : Metella domine le 100NL, le 4x100NL masculin ne réalise pas les minima pour Budapest

6 qualifiés pour Budapest à l’issue de la 4e journée des Championnats de France Elite Après 4 jours de compétition aux Championnats de France Elite, seulement 6 nageurs se sont qualifiés pour les Mondiaux à Budapest.

Jérémy Desplanches réitère l’exploit en battant un 2e record Suisse à Strasbourg Jeremy Desplanches actualise son propre record Suisse sur le 200 mètres 4 nages, pour la deuxième fois en deux mois.

Desplanches Does it Again with Swiss 200 IM Record at French Nats Swiss IMer Jeremy Desplanches once again made headlines as he landed on top of the podium.

Gastaldello, Metella Nab Worlds Roster Spots in Day 4 Finals of French Nats The French added 2 more swimmers to their World Championships roster tonight: Beryl Gastaldello (100 fly) and Mehdy Metella (100 free).