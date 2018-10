Campionati Australiani:Cameron-McEvoy Nuota Il Migliore 100SL Dal 2016

CAMPIONATI AUSTRALIANI IN VASCA CORTA 2018

Con la collaborazione di Loretta Race. Puoi leggere l’approfondimento in inglese qui

La stagione in vasca corta in Australia è nel suo momento clou.

A Melbourne si stanno svolgendo i Campionati Nazionali, valevoli per la qualificazione ai Mondiali in Vasca Corta FINA che si disputeranno a Dicembre.

Ad Hangzhou l’Australia gareggerà con una squadra di massimo 20 atleti. Secondo le procedure di selezione australiana, avranno priorità gli atleti che, nuotando il tempo indicato nelle tabelle di qualificazione, avranno ottenuto il 1° o 2° posto nella finale A delle gare individuali previste nel programma olimpico.

400 stile libero maschile

Jack McLoughlin vince il titolo scendendo sotto i 3 minuti e 40, migliorando di un secondo il tempo registrato nei preliminari. Firma dunque il suo posto nella squadra che parteciperà ai Mondiali in corta. Il tempo di qualificazione in questa gara è fissato infatti a 3:40.87.

Un posto per Hangzhou lo riserva anche il diciottenne Elia Winnington che ferma il cronometro a 3:39.7.

Fuori dal podio l’olimpico Mack Horton, che tocca quarto con il tempo di 3:45.56.

200 dorso femminili

L’olimpionica Emily Seebohm vince il titolo fermando il crono a 2:02.72. L’australiana però quest’anno è già scesa sotto i due minuti in questa gara. Alla tappa di Budapest della Coppa del Mondo FINA, la Seebohm ha fatto segnare il tempo di 1:59.94, che attualmente la pone al primo posto del ranking mondiale stagionale.

Il tempo di qualificazione per i Mondiali in vasca corta nei 200 metri dorso femminili è di 2:05.12. Rientra dunque anche Minna Atherton che in finale è arrivata seconda con il tempo di 2:o3.26.

100 stile libero femminili

Emma McKeon era entrata in finale con il tempo di 52.12, tempo che non è riuscita a migliorare in finale. Vince comunque l’oro con il tempo di 52.51 ed è l’unica a qualificarsi per i Mondiali in vasca corta.

Da segnalare l’impresa di Holly Barratt. La trentenne non si qualifica per i mondiali in corta, ma stabilisce il suo nuovo record personale. Nella sua carriera, soltanto un’altra volta era riuscita a nuotare sotto i 54″, nel 2014. Nella finale migliora il tempo delle batterie di oltre un secondo, vincendo l’argento con 53.36.

100 stile libero maschili

Cameron McEvoy è tornato. Entra in finale con il primo tempo, 47.11.

In finale nuota i primi 50 metri in 21.82 e chiude in 24.50, toccando primo con il tempo di 46.32.

Questo è il suo miglior tempo nei 100 stile libero in vasca corta dal 2016 ed il terzo tempo in assoluto. Balza così al terzo posto della classifica mondiale stagionale. Subito dietro di lui il campione olimpico della distanza Kyle Chalmers, che chiude in 46.53 e si posiziona al quarto posto nel ranking mondiale.

